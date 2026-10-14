公校1.2萬禁書創紀錄 史蒂芬金作品最多

過去一年公校禁書近1.2萬冊，創五年新高。圖為紐約公共圖書館「禁書周」展示各種被禁的書籍。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 美國筆會報告指出，2025-2026學年公校禁書達1萬1982冊創新高，史蒂芬金作品遭禁最多，德州與佛州最嚴重，AI判定下架也成新趨勢。

公立學校 的禁書逐年增加，倡導言論自由的美國筆會(PEN America)最新報告指出，2025-2026學年公校的禁書幾達1.2萬冊，涉及7370部作品，是自2021年開始追蹤相關數字以來的最高紀錄。

綜合美聯社等媒體報導，美國筆會日前發表名為「在美國被禁」(Banned in the USA)的追蹤報告，發現在2025-2026學年，全美公校共有1萬1982冊書籍被禁，涉及7370本作品，其中超過4500部首次列入禁書名單，包括19世紀經典作品「簡愛」(Jane Eyre) 、日本 漫畫家石田翠的黑暗奇幻系列「東京喰種」(Tokyo Ghoul)。

至於作家之中，史蒂芬金(Stephen King)連續第二年被禁的書最多，高達312冊，被禁作品包括「鬼店」(The Shining)及「綠色奇蹟」(The Green Mile)等。

單本書籍被禁最多次的則是麥考密克(Patrick McCormick)的小說「Sold」，被下架25次，該書講述一個女孩被賣到印度淪為性奴的故事。

遭禁的日本漫畫數量也增加。漫畫經常因「脫離脈絡」(context stripping)的方式而遭到禁閱，也就是將書中的單一格漫畫抽離原有情節與上下文，單獨呈現，藉此作為禁書的理由。

報告指出，涉及種族、種族主義、LGBTQ+群體以及性議題等，是書籍被禁的最常見原因。

另一個發現是，禁書主要集中在德州及佛羅里達州。德州的學校禁8193本書，佛羅里達州則禁3212本書，兩州占所有禁書的95%。美國筆會認為，州級立法、政治壓力及有組織的投訴，都推動公校將有關書籍下架。

此外，報告指學區行政人員愈來愈依賴AI來決定哪些書籍應下架，且已成為新趨勢，結果是AI有些建議下架的依據，是因為在其他學區被禁，而非其內容達到規定的淫穢標準，筆會擔憂這種做法會使不少作品被禁在學區之間擴散。

美國筆會此次選擇在10月4日至10月10日「禁書周」(Banned Books Week)發布報告，目的是說明「禁書阻礙閱讀自由，剝奪學生接觸應得的多元觀點、聲音、視角及文學作品的機會」。

作品被禁最多的作家仍是史蒂芬金。(美聯社)