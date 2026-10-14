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川普稱涉國家安全對銅管樂器加徵25%關稅 衝擊音樂教育

編譯盧炯燊／綜合報導
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川普政府以涉及國家安全為由，擬對進口銅管樂器徵收25%關稅，許多學校要再增加負擔...
川普政府以涉及國家安全為由，擬對進口銅管樂器徵收25%關稅，許多學校要再增加負擔。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

川普政府擬依國安條款對銅管樂器課徵25%關稅，導致進口樂器價格上升，學區與低收入地區的音樂教育資源進一步吃緊。

川普政府以國家安全為由，準備向銅管樂器徵收25%關稅，影響學區難以配備樂器，恐衝擊學生的音樂教育。

紐約時報報導，疫情期間的供應鏈瓶頸已推高各類商品的價格，包括樂器。總統川普去年4月向全球各國徵收關稅時，進一步提高進口樂器的價格。政府於今年8月提議，對小號、低音號及其他銅管樂器加徵25%關稅，理由是這些產品涉及「國家安全威脅」。

川普是以「1962年貿易擴張法」(Trade Expansion Act of 1962)232條款，對安全至關重要的產業徵收關稅。

這個舉措產生的影響波及全國學區，對低收入地區來說尤其構成威脅，因為這些地區無論學生人數及財政預算都在縮減。

大多數小學、國中和高中都使用價格較低廉、主要在中國製造的入門級樂器。許多學區擁有或租用樂器，再免費或以低廉的費用借給學生使用，因為美國本土樂器昂貴，學校預算有限，只能高度依賴平價進口樂器，進行學生的音樂教育。

西維州卡納瓦郡(Kanawha County)一所高中的管弦樂團指揮利普斯科姆(Jeff Lipscomb)一直在為樂器預算發愁。他說樂團有12名大提琴手，但只有10把琴，一把新的大提琴最少要1000元，學區給他的年度預算只有500元到600元，結果只能自掏腰包。

許多音樂老師都跟利普斯科姆一樣，早已習慣捉襟見肘的預算，但樂器價格最近因徵收關稅而大幅飆升，遠超他們的承受能力。

俄勒岡州一位小學音樂教師買不起烏克麗麗(ukulele)，考慮用3D列印機製作。新澤西州帕塞克的學校行政人員鼓勵學生清潔和保養樂器，以延長使用壽命。賓州一個小學區的負責人則在網上搜尋二手樂器。

彼得森國際經濟研究所(Peterson Institute for International Economics)資深研究員亨德里克斯(Cullen Hendrix) 說，在關稅衝擊下，今年第二季度，樂器進口量比2024年同期下降近20%，其中弦樂器進口量下降50%，銅管樂器進口量下降43%。

他指出，「從銅管樂器、弦樂器到打擊樂器，無一倖免。這些因素加在一起，正逐漸耗盡我們能夠提供給孩子們的樂器資源，難以助他們踏上音樂學習之路。」

全美學校幾乎都依賴平價進口的樂器。(美聯社)
全美學校幾乎都依賴平價進口的樂器。(美聯社)

精華 FAQ

  • 報導指出，政府以國家安全為由，援引1962年貿易擴張法232條款，將小號、低音號等銅管樂器列為須加徵25%關稅的產品，理由是它們涉及國安威脅。

  • 由於入門級樂器多仰賴進口，關稅使價格明顯上漲，學區更難購買或租借樂器。許多學校只能延長使用壽命、買二手貨，甚至讓老師自掏腰包補足缺口。

  • 低收入地區與財政緊縮學區受到最大衝擊，因為預算本就有限。進口數據也顯示，今年第二季度弦樂器進口量年減50%、銅管樂器年減43%，影響範圍涵蓋多種類樂器。

川普 關稅 紐約時報

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