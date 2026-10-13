貓王故居「雅園」傳奇 歷經半世紀熱度不減

歌迷們在貓王位於田納西州孟菲斯的故居「雅園」（Graceland）外排隊等候。美聯社

AI摘要 文章摘要整理： 貓王故居雅園自1957年成為其生活與傳奇核心，1982年開放後持續吸引歌迷朝聖，半世紀後熱度依舊不減。

1986年，歌手保羅·賽門（Paul Simon）創作了獲得葛萊美獎的專輯「Graceland」，標題與靈感均來自貓王（Elvis Presley）位於田納西州 的豪宅「雅園」（Graceland）；賽門當時經歷婚姻失敗，歌詞描繪了這段療傷的公路之旅。一年後，費城 龐克樂團The Dead Milkmen也創作了一首關於造訪雅園的歌曲，但這首歌顯然帶著調侃意味，歌詞中提到，前往雅園將能看到貓王所有的槍枝。或許雅園能滿足不同人的需要與期望。

美聯社報導，1957年，貓王買下這座位於約14英畝土地上的大型古典復興風格宅邸，與母親、父親和祖母一同入住；後來，妻子普莉西拉（Priscilla）與女兒麗莎·瑪麗（Lisa Marie）也陸續搬來。從一開始，這座宅邸就對大眾開放，坐落在51號南高速公路旁，如今這條路被稱為Elvis Presley大道；飾有音符與酷似貓王彈吉他的圖案的鏤空鐵門，幾乎是這處名勝的標誌。

搖滾歌手史普林斯汀（Bruce Springsteen）說過一個故事，他曾在1970年代翻越圍牆，希望能見到貓王；當時貓王不在家，但如果他在家，說不定會讓史普林斯汀進來拜訪。貓王常透過監視器留意粉絲蹤跡，並會親自走到大門前為他們簽名。

1977年貓王在雅園過世時，哀悼者自發地在圍牆外排起長龍守夜；隔年他們又回來，再隔年亦如此。直到1982年這座宅邸對外開放參觀後，粉絲們才終於可以穿過大門，列隊行經貓王的墓前。貓王安葬在雅園庭院裡，與他的父母、祖母、女兒和孫子長眠於此。

特別的是，如今雅園仍是歌迷們的朝聖之地，且熱度不減；其他多數名人的故居並不會看到蜂擁的粉絲，更何況是在去世半個世紀之後。或許這是因為貓王的傳奇與他在孟菲斯（Memphis）的這棟宅邸緊密而不可分。

正如2006年成功申請列入「國家歷史地標」時所提出的理由：一位人物與其居所之間如此強烈的關聯，在二十世紀是獨一無二且前所未有的。

雅園一名，雖然並非由貓王親自命名，但很難想像，如果他當初住在Presleyland，他的傳奇是否還會是同等模樣。同樣地，賽門恐怕也不會對造訪「艾維斯宅邸」（The Elvis Mansion）寫下充滿詩意的文字；正如他在歌詞中所敘述：「我有理由相信，我們終將被迎入雅園」（I’ve reason to believe we all will be received in Graceland）。