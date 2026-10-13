退休搬到低稅州 省下不少錢 有人投資股票獲利近10倍

亞利桑納州的州所得稅稅率僅為2.5%，地產稅也低。圖為鳳凰城一群牛仔騎馬上街。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 多對美國退休夫妻搬到低稅州後，藉由房產稅與州所得稅下降，讓退休金更耐用，部分人還把省下的錢投資股票並獲利。

許多美國人夢想在退休 後搬到生活成本較低的地方，讓自己的退休積蓄能夠更持久，通常會搬到低稅州來實現這個目標，這種做法對需要動用401(k)退休帳戶的退休人士而言似乎能減輕稅務負擔。華爾街日報便訪問了幾位退休人士，看看他們搬遷之後的生活如何變化。

厄爾和帕特·維迪托夫婦(Earl & Pat Vittitoe)從伊利諾州華盛頓搬到亞利桑納州奧羅谷(Oro Valley)。夫婦倆之前在伊州 每年要繳超過1.3萬元的房產稅，在亞州只要付約3600元。過去七年厄爾將這相差的1萬元投資於股票，如今股票餘額已超過10萬元。

由於亞州的州所得稅稅率為2.5%，僅為伊州近5%稅率的一半，這對夫婦因此省了不少錢。然而，伊州免徵退休帳戶提款和退休金 收入的稅，所以當厄爾73歲開始從他的個人退休帳戶(IRA)提款時，在亞州需要繳納更多稅款。此外亞州的油價略高，但食品雜貨比較便宜。夫婦倆仍認為他們升級到了更好的生活。

菲爾和凱倫·巴爾巴拉斯夫婦(Phil & Karen Barbalace)從維吉尼亞州泰森斯(Tysons)搬到北卡州威爾明頓(Wilmington)。菲爾2012年逐步結束攝影事業後，曾考慮搬到馬里蘭州安納波利斯(Annapolis)，但那裡房價太高。2020年他們搬到歷史悠久的港口城市威爾明頓，醫療設施也不錯。

如今他們每年只需繳納1萬300元的房產稅，低於他們在維州每年需繳納的1.6萬元。此外他們還能節省州所得稅，因為北卡州的州所得稅稅率為3.99%，而維吉尼亞州則對超過1.7萬元的應稅收入徵收5.75%的稅。不過他們每年支付約4000元的房屋保險費，比在維州時多3000元。

艾德和吉娜·巴德夫婦(Ed & Gina Budde)從明州普利茅斯市(Plymouth)搬到內華達州亨德森市(Henderson)。夫婦倆的小兒子大學畢業後，他們搬離明尼亞波利斯地區，61歲的艾德尤其渴望搬到一個不徵收個人所得稅的州。2019年他們搬到了內州雷諾市(Reno)的一個55歲以上人士社區，年支出大約從10萬元降至約7.5萬元，這主要是因為稅金減少，除了節省州所得稅外，他們現在只需繳納約2200元的房產稅，大約是以前的一半。他們的食品雜貨支出也從每周約200元減至約150元。

內華達州不課所得稅，地產稅也低，但油價偏高。圖為內州博爾德城的一頭大角羊在公園吃草。(美聯社)

巴德夫婦不太喜歡內州偏高的油價，但仍然會去長途自駕遊。今年7月他們搬到了探望孫輩更方便的亨德森市，相信手頭約350萬元的退休儲蓄在內州會更寬裕，艾德從父親繼承的信託基金也享有更優惠的稅務待遇。