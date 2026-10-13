退休搬到小鎮 就醫不便帶來隱形成本 反而付出高昂代價

鄉村醫院關閉時，患者就需要長途跋涉才能得到相同的醫療照護。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 退休搬到房價低的小鎮不一定省錢，若醫院關閉、急救與轉診距離過遠，救護、住宿與自付醫療費都會大幅增加。

房價 親民的地區，不代表就能輕鬆負擔退休 生活，一旦當地醫療服務消失，距離帶來的隱形成本很快就會浮現，包含救護車費用、住宿費、交通費，還有原本以為納入預算的醫療費用。

67歲的雷(Ray)在三年前為了降低房產稅，賣掉郊區房子搬到密西西比州 一座僅有3200人口的小鎮，並用售屋所得還清房貸。他幾乎全靠社安金生活，表面上計畫成功了，每月支出減少將近三分之一，但隨後該郡唯一的醫院關閉，最近的急診室需開車62哩才能抵達。

24/7 Wall St.報導，移居鄉下是面對固定收入生活的理性選擇，根據經濟分析局(Bureau of Economic Analysis)2024年的區域物價平價指數(Regional Price Parity)，密西西比州為87.0，比全國基準指數100低13%。

問題是低物價地區通常醫療基礎設施也較薄弱，密西西比州的個人收入經常名列全美最低，當鄉村醫院關閉時，患者就需要長途跋涉才能得到相同的醫療照護，而美國這一壓力正在加劇。醫療品質與支付改革中心(Center for Healthcare Quality and Payment Reform)最新分析顯示，全美有756家鄉村醫院，因嚴重的財務壓力而面臨歇業風險，這個數字約是全美鄉村醫院的三分之一。

某個周二早晨，雷感到胸痛，救護車將他送到鄰郡醫院，住院兩晚後由直升機轉送至140哩外的心臟中心，接受支架植入手術，並在該院繼續住院治療，之後出院並轉入專業護理機構接受照護。

雷這次住院要付1736元的住院自付額，俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險(Medicare)B部分通常會支付一部分救護車與空中運輸費用，但雷可能仍需要自付數百元。出院後他仍需在專業設施接受護理，前20天紅藍卡全額支付，但第21天到第100天，雷每天要自付217元，100天後每天要自付全額費用。

雷每月已經支付標準的B部分保費202.90元，他缺乏的是補充保險(Medigap)。在初始投保期間，他選擇了一項保費為0元的紅藍卡優勢計畫(Medicare Advantage)，因為看起來更符合依靠社安金生活的預算。

在醫療服務提供愈來愈少的鄉村，紅藍卡優勢計畫的網絡限制在原本的距離問題之外，又造成第二層問題。事前授權才能就醫的要求，在醫療資源密集的都市還可以應付，但如果最近的網絡內專科醫師需要一小時車程，就可能成為就醫障礙。所以選擇購屋地點時，必須將醫療服務的可及性納入考量，且紅藍卡的架構也要符合小鎮退休生活的地理條件。

房價親民的地區，不代表就能輕鬆負擔退休生活。(美聯社)