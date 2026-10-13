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華郵：利息升高 3方面可能不利退休者

編譯廖振堯／綜合報導
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利息收入增加可能提高紅藍卡保費。(美聯社)
利息收入增加可能提高紅藍卡保費。(美聯社)

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文章摘要整理：

華郵指出，利率走高雖讓儲蓄與CD受惠，卻可能讓退休者因利息收入增加而面臨紅藍卡保費上升、社安金課稅加重與歐記健保補助退還等風險。

高利率時代對儲蓄族而言是個好消息，因為銀行可能提高儲蓄帳戶或新發行定期存單(CD)的利率。不過許多長者可能沒有意識到升息的其他影響。華盛頓郵報列出在升息時可能意外衝擊長者的3件事。

1.利息收入增加可能提高紅藍卡保費

俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險(Medicare)「收入相關每月調整金額」(Income-Related Monthly Adjustment Amount，IRMAA)規定，要求修正後調整總收入(modified adjusted gross income)超過特定門檻的受益人，B部分和D部分都必須支付附加費。

紅藍卡通常採兩年回溯期，因此2026年額外賺取的利息，可能影響2028年的保費。2026年的門檻是夫妻合併申報21萬8000元(單身申報為10萬9000元)，適用的便是2024年收入。紅藍卡受益人的收入即使只超過這個門檻1元，也可能導致保費上升。例如同時加入B和D部分的夫妻，兩人每人每月的B部分保費可能從標準的202.90元提高至284.10元，此外每月還要支付14.50元的D部分附加費，合起來每年額外支出2296.80元。

2.社安金增加使課稅收入也增加

國稅局(IRS)用來判定社安金是否應稅的公式，也可能受到升息影響。社安金的「合併收入」(combined income)通常包括調整後總收入、免稅利息，以及一半的社安金。

合併收入超過3萬4000元的單身人士，最高可能有85%的社安金被課稅，夫妻合併申報的收入超過4萬4000元時亦同。假設一名單身人士領取4萬元社安金，另有1萬4000元的其他收入，如果利息再增加1000元，根據IRS公式合併收入就會升至3萬5000元，導致被計入應稅收入的社安金不止一半。

3.歐記健保補助可能須退還

透過俗稱「歐記健保」(Obamacare)的「可負擔健保法」(ACA)取得保險的提前退休人士，可能會根據預估的年度收入獲得保費補助。如果實際收入高於預估收入，過多的保費補助便須退還，且2026年度沒有償還上限，恐得全數退還。

退休人士最好在年底前檢視截至當時的利息收入，以及預估的修正後調整總收入。專家建議不要想著如何減少收入，而是要想著如何協調收入。假設某人預期會多出4000元的定期存單利息收入，只要這筆提領並非強制最低提領，就可以考慮從完全應稅的傳統個人退休帳戶(IRA)少提領4000元，也就是在合理的情況下，盡量讓收入維持在這些門檻以下。

升息可能導致更多社安金被課稅。(美聯社)
升息可能導致更多社安金被課稅。(美聯社)

精華 FAQ

  • 因為紅藍卡的IRMAA會依修正後調整總收入計算，利息收入若把收入推過門檻，就可能讓B部分與D部分都加收附加費，且採兩年回溯。

  • IRS以合併收入判定社安金是否應稅，利息屬其中一部分。若利息把合併收入推高，更多社安金會被算入應稅收入，最高可達85%。

  • 因ACA補助依預估年度收入核發，若實際收入高於預估，超領的保費補助可能要退回；2026年度沒有償還上限，可能得全數返還。

退休 華盛頓郵報 紅藍卡

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