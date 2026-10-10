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AI定價壟斷？麥當勞否認操縱價格：加盟主自定

編譯莊瑞萌／綜合報導
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麥當勞遭聯邦政府提告，指控其AI強化定價工具與可能與加盟店共享非公開數據，涉嫌違...
麥當勞遭聯邦政府提告，指控其AI強化定價工具與可能與加盟店共享非公開數據，涉嫌違反反壟斷法。圖為麥當勞門市的自動點餐機。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

麥當勞在伊利諾州面臨集體訴訟，被指以AI定價工具共享加盟店數據並推高價格；公司否認違法，稱工具僅供加盟主參考，最終定價權仍在店主。

麥當勞(McDonald's)在伊利諾州遭聯邦集體訴訟，指控其AI強化定價工具與可能在同一市場競爭的加盟店共享非公開數據，例如個別門市銷售額，涉嫌違反反壟斷法。麥當勞否認，稱AI不設定價格，由加盟主自行決定。

美聯社報導，這起訴訟2日在伊利諾州聯邦法院提出，稱麥當勞定價工具以AI收集競爭加盟店通常不願分享的數據，例如個別門市銷售額。對此，總部位於芝加哥的麥當勞表示，提供該工具給美國加盟店，是協助他們為各自的餐廳設定價格。

訴訟也將麥當勞美國門市的價格上漲，歸咎於該定價系統。訴訟指出，「麥當勞建立並部署自家資訊共享定價平台多年，利用其每日數百萬筆交易數據，為全美數千家餐廳設定餐點品項價格。結果是演算法價格壟斷，目標是本已捉襟見肘的顧客。」

麥當勞表示，這起訴訟「有多處不實」，將積極為自己辯護，「AI不會設定麥當勞餐廳的餐點品項價格，是麥當勞加盟主設定的。加盟主可選擇使用工具，協助他們為自己的生意和顧客做出最佳決定，但這些工具不會以任何方式自動化、協調或操縱定價。」

這起訴訟原告為伊利諾州迪卡爾布市的消費者麥可·湯瑪斯(Michael Thomas)。他經常光顧麥當勞，點四盎司牛肉起司堡、薯條和可口可樂，但注意到住家附近麥當勞門市之間的價格差異。麥當勞表示，使用AI強化定價工具已超過10年，該程式根據門市銷售、地點及其他因素，包括競爭對手價格，決定餐點品項的最佳價格。

麥當勞說，早在採用AI強化工具之前，就已收集數據並向加盟主推薦價格。麥當勞全美1.4萬家門市，有95%由加盟主擁有並經營。

麥當勞發言人表示，「我們只是提供背景，說明目前的情況，無法影響餐廳的餐點定價，」但訴訟稱，麥當勞對加盟主擁有「重大影響力」，可迫使他們遵循其定價建議。

麥當勞數年來一直在美國及其他市場嘗試各種促銷策略，試圖贏回低收入消費者，因為他們光顧速食連鎖店的頻率已經下降。8月麥當勞執行長坎普辛斯基(Chris Kempczinski)指出，僅60%的美國門市供應麥當勞提議的10項低於3元餐點。他說，「如你所知，在我們的系統裡，這不是我們一按開關就能決定的事，需要與加盟主溝通。」

精華 FAQ

  • 訴訟指控麥當勞的AI強化定價工具，會蒐集並與可能競爭的加盟店共享非公開數據，例如個別門市銷售額，涉嫌違反反壟斷法，並造成價格協調效果。

  • 麥當勞否認AI會自動設定或操縱價格，強調餐點售價由加盟主自行決定。公司表示，該工具只是提供數據背景與建議，供加盟主依自身餐廳狀況做決策。

  • 案件引發關注，是因麥當勞全美約1.4萬家門市中有95%由加盟主經營，總部若透過定價工具影響門市售價，可能對龐大加盟體系與消費者價格產生廣泛影響。

芝加哥 伊利諾州 麥當勞

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