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空氣咖啡、冷凍軟糖 食品飲料業者創新口感搶市

編譯莊瑞萌／綜合報導
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新冠疫情造成許多人暫時失去嗅覺味覺，費拉拉(Ferrara)2020年推出脆粒軟...
新冠疫情造成許多人暫時失去嗅覺味覺，費拉拉(Ferrara)2020年推出脆粒軟糖Nerds Gummy Clusters，讓消費者提升口感享受。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

食品飲料業正以口感創新搶市，空氣咖啡、冷凍軟糖等產品反映消費者對多層次口感的重視，業者也為外送與健康需求持續改良配方。

食品飲料業正掀起口感革命，從星巴克空氣咖啡到冷凍軟糖，口感已成消費者選購關鍵。專家指出，口感驅動消費行為，新冠疫情後更受重視，業者紛紛創新口感搶市。

美聯社報導，口感在食品飲料業正夯。對許多消費者而言，食物在口中的感覺已和風味一樣重要，儘管消費者未必意識到，口感正牽動著人們對更酥脆外帶食物、更綿密咖啡和更多汁糖果的渴望。「口感」這個食品科學術語，曾激發星巴克研發「空氣美式」(Aerocano)、PowerCrunch蛋白棒和Trolli冷凍軟糖等新產品問世。

食品原料商宜瑞安(Ingredion)報告指出，口感驅動消費行為，在飲食體驗中扮演關鍵情感作用。該公司在全球有35間食品實驗室，稱此趨勢在全球不勝枚舉，例如中國拉絲優格熱賣，瑞典Cloetta推出脆皮棉花糖，巴黎烘焙師嘗試可頌內包軟巧克力餅乾的「crookie」。荷蘭兄弟咖啡(Dutch Bros Coffee)行銷長達維拉(Tana Davila)表示，人們現在思考的是整體體驗，該連鎖店讓顧客自訂飲料配料，如雲朵奶蓋和爆漿珍珠。

宜瑞安副總克羅提斯(Patrick Kalotis)說，人們常以口感描述味道，例如「這飲料喝起來有氣泡感」或「我愛優格那種綿密的感覺」，他們以為在講味道，其實是在描述口感。

食品業者鑽研口感由來已久，日本麻糬、土耳其冰淇淋、台灣珍珠奶茶都是例子。但近年口感關注度爆發，也表現在NeeDoh這類舒壓玩具，還有果凍潔顏產品等美容用品上。市場研究公司敏特(Mintel)數據顯示，耐嚼、柔軟、牽絲與入口即化等搜尋量快速上升。

專家認為，約十年前Cronut可頌甜甜圈掀起口感狂熱，後來杜拜巧克力、社群媒體上捏碎花生糖的影片等，推升了這股熱潮。

新冠疫情也推升口感關注，因為許多人暫時失去嗅味覺。費拉拉(Ferrara)2020年推出脆粒軟糖Nerds Gummy Clusters，更帶動脆皮冷凍Skittles等創新商品出現。費拉拉主管維納(Shannon Weiner)說，「多層口感創造對比，提升享受感與品質感，讓消費者更專注品嘗。」

食品業面臨滿足口感需求的挑戰。麥當勞2025年推出McCrispy麥脆雞柳條，因顧客嫌不夠脆而更改配方。外送興起也讓餐廳設法保持食物口感，宜瑞安開發馬鈴薯澱粉塗層，讓薯條能維持脆度30分鐘，目前正延長至45分鐘。業者也透過改變成分讓產品更健康或便宜，同時維持口感。敏特預期，未來口感創新將會更多，並預期企業會探索不同族群的口感需求，例如老年人。

克羅提斯說，食品公司需在包裝上更強調口感，儘管消費者積極尋找新奇口感的食品，但今年美國推出的包裝食品中59%標籤未提及口感，

荷蘭兄弟咖啡(Dutch Bros Coffee)行銷主打整體體驗，讓顧客自訂飲...
荷蘭兄弟咖啡(Dutch Bros Coffee)行銷主打整體體驗，讓顧客自訂飲料配料，例如圖中的雲朵奶蓋。(美聯社)

精華 FAQ

  • 因為口感已成為消費者選購的重要依據，甚至與風味同樣關鍵。疫情後人們對飲食體驗更敏感，促使業者推出更多脆、綿密、牽絲等新口感產品來吸客。

  • 文中包括星巴克的空氣美式、Trolli冷凍軟糖、Nerds Gummy Clusters，以及中國拉絲優格、瑞典脆皮棉花糖和巴黎的crookie，都是以口感取勝的案例。

  • 企業透過調整成分、改良配方與開發塗層技術來維持口感，例如讓薯條外送30分鐘仍保持脆度，並在包裝上更清楚標示口感特色，以提升購買誘因。

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