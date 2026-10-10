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「你吃飯了嗎？」 華裔女星溫明娜推70道家傳食譜 記錄移民故事

編譯彭馨儀／綜合報導
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華裔影星溫明娜和她的食譜書「你吃飯了嗎？餐廳女兒的家傳食譜」。(美聯社)
華裔影星溫明娜和她的食譜書「你吃飯了嗎？餐廳女兒的家傳食譜」。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

溫明娜以《你吃飯了嗎？》食譜書收錄70道家傳料理，結合移民回憶、家庭故事與亞裔美國經驗，向家人致敬也傳遞食物作為愛的語言。

「每次有人來我家，我都會問『你吃飯了嗎？』，我就用這句話作為書名，來問候我的粉絲。」美聯社報導，好萊塢華裔女星溫明娜(Ming-Na Wen)像亞洲母親一樣，習慣用美食這種愛的語言來表達關懷。

溫明娜的「你吃飯了嗎？餐廳女兒的家傳食譜」(Have You Eaten Yet？： Family Recipes from a Restaurant Daughter) 6日出版，書中收錄70道中西式食譜，以及個人親身經歷。

62歲的溫明娜因1993年出演「喜福會」(The Joy Luck Club)走紅；對幾代亞裔美國人而言，她在「喜福會」中飾演的角色成為雙重文化體驗的象徵。此外，她曾為迪士尼動畫「花木蘭」(Mulan)配音，也演出過電視影集「急診室的春天」(ER)和「神盾局特工」(Agents of SHIELD)，以及多部電影。

溫明娜說，「我不想僅把這當作一本關於中國菜的書，我想講述的是亞裔美國人的經歷，」這本食譜也是她向家人致敬並記錄移民歲月的回憶錄。

食譜包括讓她想起香港童年的婆婆餛飩(Popo's Wontons)、栗子雞(Chestnut Chicken)，以及廚師繼父教她做的蛤蜊濃湯與冬瓜湯。

7歲那年，溫明娜隨繼父、母親、弟弟來到美國，父母在匹茲堡開設「唐人街客棧」(Chinatown Inn)餐館。溫明娜身為餐廳女兒，從小就幫忙擺桌和洗碗，「以前在餐廳幫忙，我總覺得有點尷尬和排斥；但現在回想起來，我更意識到這家餐廳對我的家庭與成長有多麼重要。」

後來她從卡內基美隆大學(Carnegie Mellon University)畢業，搬至紐約追逐演藝夢想，收入有限使她不得不自己在家開伙，這意外喚醒了兒時在廚房觀察到的技能。即便在1988年獲得電視劇「讓世界轉動」(As the World Turns)的角色、成為首位與肥皂劇簽約的亞裔美國演員後，她依然堅持烹飪。

為了撰寫食譜，重現家人憑感覺製作的春捲(egg rolls)等料理，她必須像「瘋狂化學家」反覆測量試味，「我哥把春捲的配料備好，我不知道要放多少，只能一遍遍地嚐，一遍遍地試，直到調出合適的味道。」

洛杉磯美食作家林艾迪(Eddie Lin)認為，溫明娜將自身經歷化為盤中佳餚，再次引導大眾關注亞裔經驗，是一個美好的輪迴。

面對網路社群對中餐偶爾出現的刻板印象，溫明娜強調，「我們能做的就是忽略負面情緒，努力尋找快樂與和諧，因為食物是愛的通用語言。」

這本食譜回歸本源，溫明娜極力推薦大家用一口炒鍋(Wok)，體驗料理的無限可能。

溫明娜的「你吃飯了嗎？餐廳女兒的家傳食譜」圖文並茂，由她親手示範各式中西式菜餚點...
溫明娜的「你吃飯了嗎？餐廳女兒的家傳食譜」圖文並茂，由她親手示範各式中西式菜餚點心。圖為令她想起香港童年的婆婆餛飩。(美聯社)

「你吃飯了嗎？餐廳女兒的家傳食譜」封面。(美聯社)
「你吃飯了嗎？餐廳女兒的家傳食譜」封面。(美聯社)

精華 FAQ

  • 這本書收錄70道中西式家傳食譜，並穿插她的親身經歷與家族記憶。它不只是料理書，也是一部記錄亞裔美國人成長、移民與家庭情感的回憶錄。

  • 溫明娜說，這句話是很多亞洲家庭表達關心的方式，她也常用來問候來家裡的人。她希望藉由這句熟悉的問候，讓粉絲感受到溫暖與親近。

  • 她7歲隨家人從香港到美國，父母在匹茲堡經營唐人街客棧；童年的婆婆餛飩、栗子雞，以及繼父教她做的湯品，都成了她回望移民歲月與家族傳承的重要線索。

移民 華裔 食譜

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