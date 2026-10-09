康乃爾性侵案惹議 紐約州法「自願醉酒漏洞」挨批

康乃爾大學校園集體性侵案引爆學生怒潮，抗議校方縱容施暴者，聲援被害女生。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 康乃爾性侵案引發外界再度檢討紐約州性侵法，因現行規定使自願醉酒受害者難以提告，州議員與倡議團體因此要求修法。

常春藤名校康乃爾大學 2024年發生一起性暴力案，一名女學生指控遭7名男學生集體性侵 ，並於近日提起訴訟。這起案件再次引發倡議人士與紐約州議員對一項州法的批評。該法律使得檢方很難起訴那些利用他人醉酒而無法同意性行為的人。

美聯社報導，根據紐約州法律，強姦指控通常必須涉及暴力，或受害者明確拒絕性行為；除非受害者因失去意識而在身體上無法反抗，或因未經同意被下藥而在精神上失去行為能力。這些限制導致所謂的「自願醉酒漏洞」(voluntary intoxication loophole)。如果一個人自願喝醉或服用藥物，導致自身無法表達同意或拒絕性行為，檢方就很難對與其發生性行為的人提出刑事指控。

這正是湯普金斯郡地方檢察官范豪頓(Matthew Van Houten)辦公室最初決定不起訴康乃爾案中被告的任何男子所援引之法律。范豪頓表示，該女子2024年向校警提供宣誓陳述時並沒有聲稱自己是在違背意願的情況下喝醉，也沒有表示自己遭到強迫發生性行為，或是在性侵發生時失去意識。

美國最大的反性暴力組織「全國強姦、虐待與亂倫受害者網絡」(RAINN)公共政策副主席特克海默(Stefan Turkheimer)表示這就是赤裸裸的「檢討受害者」，州法導致許多案件無法進入司法程序，「因為當事人是因自願醉酒而失去行為能力時，檢察官往往不願推動這類案件。」

多年來，紐約州議員一直在考慮修改這項法律，而即使獲得多位地方檢察官、倡議人士支持，相關提案仍停滯不前。自2019年起便提出相關法案的州眾議員丁諾維茲(Jeffrey Dinowitz)表示，康乃爾案正是這項立法要處理的情況，並希望即將到來的立法會期能產生更大的動力，推動修改法律。

美聯社研究以及美國精神醫學與法律學會期刊(The Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law)的一份報告指出，紐約州是全美19個州之一，其強姦或性侵法律規定只有在受害者在不知情或未經同意而喝醉或遭下藥時，才會將受害者視為在精神上失去行為能力。

有些州已經著手修改，2021年明尼蘇達州修法允許不論失去行為能力的受害者是自願或非自願醉酒，都可以提出刑事指控。密西根州2023年、德州2025年都做出類似修改。研究各州性侵法律的明尼蘇達大學精神醫學教授古拉賈尼(Chinmoy Gulrajani)表示絕大多數案件中，受害者是否自願醉酒都不該成為判斷標準，因為「加害者應該知道受害者當時神智不清」。