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費城音樂學院也傳性侵 被拍成紀錄片 受害者稱14歲就遭魔爪…

編譯廖振堯／綜合報導
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現年55歲的加拿大著名小提琴家羅菈·聖約翰2019年公開了她在費城柯蒂斯音樂學院...
現年55歲的加拿大著名小提琴家羅菈·聖約翰2019年公開了她在費城柯蒂斯音樂學院求學期間，遭到79歲的老師布羅德斯基(Jascha Brodsky)性騷和強姦。(取自Lara St. John官網)

AI摘要

文章摘要整理：

羅菈·聖約翰揭露自己14歲在柯蒂斯音樂學院遭老師性侵，並以紀錄片串聯多名古典音樂界倖存者，促成院校調查與道歉。

現年55歲的加拿大著名小提琴家羅菈·聖約翰(Lara St. John)2019年公開講述了她在費城柯蒂斯音樂學院(Curtis Institute of Music)求學期間的遭遇，在費城詢問報(Philadelphia Inquirer)的調查報導中，她指控自己的小提琴老師布羅德斯基(Jascha Brodsky)曾性騷和強姦她，當時布羅德斯基79歲，而她只有14歲。聖約翰親自執導的紀錄片「親愛的羅菈(Dear Lara)」於5日公開上映，講述她自己以及其他有類似慘痛過往的受害者故事。

費城詢問報報導，聖約翰2019年出面講述自己的經歷後，收到了古典音樂界其他受害者的大量信件和電話，其中大部分是曾被年長、有權勢的男性性侵的女性。她們的故事模式令人心痛地熟悉：才華洋溢的年輕女孩進入聲名顯赫、競爭激烈的音樂院校，向那些被奉若神明、享譽全球的大師學習，但在私人教學課堂上，這些男人肆無忌憚地反覆性侵學生，威脅要懲罰或開除她們，女孩悲怒而不敢言；即使挺身而出，學校也很少處分教師。這些男人繼續執教、獲獎、享受名聲，女孩們則遭受嘲笑和報復，生活支離破碎，有些人徹底放棄了音樂甚至試圖自殺。

布羅德斯基於1997年去世，當時聖約翰和其他學生還未出面指控他的不當行為。他的家人表示這些指控「與我們認識和愛戴的那個人完全不符。」

聖約翰眼見這種慘劇並非個案，且受害者們因她發聲而出面，她深感自己肩負重任，必須採取行動。她拿起兩台攝影機，開始採訪其他受害者，開啟了長達七年的紀錄片製作歷程。

「親愛的羅菈」今年稍早於聖塔芭芭拉國際電影節(Santa Barbara Film Festival)首映，收錄了8名受害者的遭遇，她們曾遭教師、樂團首席、享有盛名的古典音樂家性侵或性虐待。在費城拍攝的經歷尤其痛心，聖約翰再次站在柯蒂斯學院對面的廣場時，回憶起大三時試圖自殺的經歷，感到一陣惡心。在她提出指控後，柯蒂斯學院委託撰寫了一份報告，結論是聖約翰的證詞可信。學校最終發表道歉聲明，承認校方未能提供安全的學習環境，也未能認真調查她的指控。

印尼裔鋼琴家盧克曼(Lusiana Lukman)是其中一位受訪的倖存者，講述80年代於多倫多皇家音樂學院就讀期間，遭到老師柏林(Boris Berlin)性侵的指控。「親愛的羅菈」在加拿大上映後，盧克曼發起一項請願活動，要求學院獨立調查性侵事件，獲得數千署名支持；該學院已聘請一家律師事務所展開獨立調查。

位於費城的柯蒂斯音樂學院最終發表道歉聲明，承認校方未能提供安全的學習環境，也未能...
位於費城的柯蒂斯音樂學院最終發表道歉聲明，承認校方未能提供安全的學習環境，也未能認真調查聖約翰的指控。(取自Curtis Institute of Music官網)

精華 FAQ

  • 她指控柯蒂斯音樂學院的小提琴老師布羅德斯基對她性騷擾並強姦，當時她只有14歲、對方已79歲，並稱這段經歷讓她長期承受創傷。

  • 因為她在2019年公開經歷後，收到許多古典音樂界受害者來信與來電，發現類似案件並非個案，因此親自執導紀錄片，蒐集8名倖存者的故事。

  • 柯蒂斯學院在調查後承認未提供安全學習環境，也未認真處理指控並公開道歉；加拿大的皇家音樂學院則因請願壓力，已聘律師事務所展開獨立調查。

加拿大 費城 性侵

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