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康乃爾大學兄弟會集體性侵案 被害女子稱被強迫吸食K他命

編譯陳韻涵／綜合報導
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康乃爾大學集體性侵案爆出Chi Phi兄弟會派對染上毒品K他命(ketamine...
康乃爾大學集體性侵案爆出Chi Phi兄弟會派對染上毒品K他命(ketamine)，成為案件調查與後續刑事追查的關鍵。圖為康大Chi Phi兄弟會的會所，目前已遭關閉。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

康乃爾大學兄弟會性侵案延燒，受害女子指控在Chi Phi派對遭強迫吸食K他命並受性侵，校方文件也顯示該兄弟會早有毒品與過量事件。

康乃爾大學(Cornell University)集體性侵案爆出兄弟會派對染上毒品K他命(ketamine)，成為案件調查與後續刑事追查的關鍵。

「紐約時報」記者爬梳逾1000頁校方調查文件後發現，具麻醉及致幻效果的藥物「K他命」於2024年10月的康乃爾大學Chi Phi兄弟會派對上反覆出現。

被害女子提告七名Chi Phi兄弟會性侵，她告訴校方調查人員，當晚抵達Chi Phi兄弟會派對前，已經喝了不少酒，派對上繼續飲酒，之後被部分兄弟會成員強迫吸食K他命；女子供稱不記得第一次吸食K他命的經過，直到後來有一名Chi Phi成員問她是否「還要更多」K他命，才意識到自己已吸了毒。

她告訴調查人員：「每當K他命出現後，情況開始變糟。」

調查文件顯示，K他命一詞出現數百次，反映康乃爾校園部分團體取得這種毒品的容易程度。

紐時訪問11名現任及近期畢業的康乃爾學生，多人表示古柯鹼和大麻常見於校園派對，而K他命則較常出現在熱烈的派對場合，包括部分兄弟會。

前兄弟會成員可汗(Hasham Khan)說：「若你想要，並不難弄到。」

原告表示，她在派對前兩周第一次看到K他命，當時一名兄弟會成員問她是否想要吸毒，被她斷然拒絕。

原告詢問男子如何確定塑膠袋裝的白色粉末是否摻雜鴉片類藥物芬太尼(fentanyl)等危險成分，男子回答「毒品供應商在康乃爾實驗室工作。」

原告供稱，派對期間，她在房間內遭多名男子包圍，曾向其中一人表達不適卻遭訕笑，此人隨後將K他命倒在勃起的陰莖上，強迫她吸食。

該名女生告訴調查人員，當時她認為若再次使用K他命，也許會昏倒，且就算男子趁她失去意識時與她發生性關係，也可能構成性侵。

原告告訴調查人員，另一名兄弟會成員隨後問她，是否願意讓房內的所有男子從她身上吸毒，受毒品影響的她當下回答「沒問題。」

她表示，持續吸食K他命後頭暈目眩，自認受脅迫從事性行為。

調查文件指出，部分涉案男子同樣受藥物影響，其中一人供稱吸食K他命約10分鐘後喘不過氣且短暫失去意識，甚至原告女子「以為自己快死了」；另一人則說，混用K他命、酒精和大麻後，劇烈嘔吐約15分鐘。

此案爭議之一在於，校方與警方是否早已知道兄弟會存在K他命問題，原告主張校方知情。

康乃爾校警紀錄顯示，女子指控遭性侵前不到24小時，Chi Phi兄弟會曾發生與毒品有關的逮捕事件；法院文件也提及，2024年10月18日前後，該兄弟會會所也曾發生K他命使用過量事件。

精華 FAQ

  • 核心爭議在於，受害女子指控自己在Chi Phi兄弟會派對上被強迫吸食K他命後遭性侵，而校方與警方是否早已知情兄弟會的毒品問題，也成為外界追查焦點。

  • 她表示到場前已喝不少酒，之後又繼續飲酒，並遭部分兄弟會成員強迫吸食K他命；她起初不記得第一次吸食細節，直到有人問她是否還要更多才意識到自己已吸毒。

  • 文件中K他命一詞出現數百次，顯示取得並不困難；受訪學生也指出古柯鹼與大麻在派對常見，而K他命多見於熱烈派對與部分兄弟會，且該會所曾有過量事件。

康乃爾大學 性侵 兄弟會

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