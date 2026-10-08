美國遊客的「大嗓門」…在國外旅遊會被視為沒禮貌行為

從超級盃賽後喧鬧的慶祝活動，到一般的感恩節聚餐，美國人似乎特別擅長放大自己的音量。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 文章指出，美國遊客在國外常因講話太大聲而被視為失禮，尤其在泰國等重視公共禮儀的地方，更應調整音量、語速與互動方式以尊重當地文化。

TikTok 近日的熱門話題之一，是在國外旅遊的美國遊客因說話太大聲而被批評，引發人們關注說話音量這個問題。文化網站Upworthy指出，其他國家的人往往老遠就能看出美國人來了，因為美國人不論在室內還是戶外，說話時往往音量很大。

Islands網站也報導，從超級盃 賽後喧鬧的慶祝活動，到一般的感恩節聚餐，美國人似乎特別擅長放大自己的音量。雖然目前幾乎沒有研究能確切說明美國人的說話音量究竟比其他國家的人高出多少，但TikTok、Reddit及其他社群平台上的親身分享，都顯示美國人確實有個不太拘泥於「室內音量」的說話習慣。

這些行為在某些國家可能被視為一種干擾，美國人認為正常的音量，在別人聽起來可能是自私且不尊重人的，甚至會強化一些負面的刻板印象，導致某些遊客被認為令人討厭、自我感覺良好、甚至缺乏文化敏感度。

例如，在被稱為「微笑之國」的泰國，品嘗泰式炒河粉、香氣四溢的椰奶湯、以及其他風味濃郁的料理，是許多美國人夢寐以求的旅遊體驗。然而，在泰國的泰式餐廳用餐，有各種不同的規矩與禮儀，而許多美國人往往在不知情的情況下就觸犯了這些規範，包括說話太大聲。

在包括曼谷這類擁有世界級美食、國際化程度很高的城市之中，人們在餐廳等公共場所通常會以美國人聽來相當輕聲細語的音量交談。

泰國文化專家路克維查(Wasina Rukvichai)表示：「我們不希望打擾或影響與我們共享同一空間的其他人。如果一個人講話很大聲，泰國人可能會想：『哦，這個人很沒禮貌，也不太替別人著想。』」

語言教育博士尤金尼奧(Esther Gutierrez Eugenio)對哈芬頓郵報(HuffPost)表示，很多在國外的美國人說話時會提高音量和使用手勢，以誇張的方式表達自己想說的話，希望外國人能了解，但這種行為常不被理解，美國人這麼做的本意是希望溝通更順利，但這樣做很像帶有優越感，有點像把其他人當作孩子或身心有障礙者。

專家指出，融入當地的關鍵不在於隱藏自己的個性或完全保持沉默，而是適應當地文化。注意自己的音量，在公共場合輕聲細語是一種尊重的表現，觀察當地人的互動方式也能幫助自己掌握適當的語調。

另一個小秘訣是在公共場合交談時，講話速度放慢和降低音調，就像歐洲有些旅遊地點以生活步調緩慢聞名一樣，遊客的說話方式也該反映這一點。

最後，不要低估當地語言的力量，可以學習一些簡單的用語，如「不好意思」、「謝謝」和「對不起」，能緩和互動，也能展現自己有文化意識。

其他國家的人注意到，美國人不論在室內還是戶外，說話時往往音量很大。圖為一群美國人在泰國的餐館。(美聯社)