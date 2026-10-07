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空服員入住飯店「90秒檢查法」 獨旅者必學增安全防護

編譯中心／綜合報導
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入住旅館房間記得檢查門窗的鎖，是否都能正常使用。(美聯社)
入住旅館房間記得檢查門窗的鎖，是否都能正常使用。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

機組人員分享入住飯店後的90秒檢查法，從確認無人躲藏、查找逃生口到檢查門鎖與電話，最後再用門阻警報器加強安全。

空服員和機組人員經常飛往世界各地，擁有豐富外宿經驗的他們練就專業的住宿地點檢查流程。有機組人員在網路分享入住飯店房間後的檢查流程，需要的時間不到兩分鐘，是源於在不同國家、不同消防法規和不同等級飯店住宿的經驗，對獨旅者來說也是一個很好的習慣。

漫旅(Travel+Leisure)雜誌報導，由前機組員經營的網站CabinCrew24分享機組人員入住飯店房間後會進行精確的檢查，這套檢查過程被稱為「飯店房間檢查」(the hotel room autopsy)，分為六步驟，只需要90秒。

首先，在房門敞開的情況下，第一步先檢查房間有沒有他人躲藏，雖然不一定是指入侵者，但也不能排除飯店可能弄錯房間，或房務還沒完成打掃，CabinCrew24特別強調在這步驟房門務必保持開啟，確保有需要時能即時逃出。

確認安全後，接著花15秒檢查浴室、浴缸內、衣櫃和窗簾後方。

第三步是尋找最近的逃生口，無需到走廊上走動，可以看房門背後的疏散路線圖，了解逃生路線。

接下來是檢查門鎖，機組人員在這一步驟中會花約20秒檢查門窗的鎖，國務院也建議旅客應花時間檢查所有的鎖，包括浴室的門和陽台或露台門上的鎖是否都能正常使用。

下一步很容易被忽略，因為要檢查的設備已被視為過時，也就是房間內的電話。雖然幾乎人人有手機，但仍務必檢查房間電話能正常撥打和通話，因為在緊急情況下，有另一條通訊線路非常重要。

最後一步，也就是在檢查流程的最後10秒為自己增加一層安全防護，使用攜帶式門阻警報器(portable door alarm)，這是一種價格不會太貴、安裝在門底部的警報裝置，若有人半夜開門就會觸發警報，驚醒房中旅客，也能嚇跑入侵者。

CabinCrew24也另外推薦一些住飯店時的自保方法，包括開房門前先確認門外人的身分、切勿大聲說出房間號碼，及將房卡和手電筒放在身邊。

空服員建議，花15秒檢查旅館房間的浴室、浴缸內、衣櫃和窗簾後方。(美聯社)
空服員建議，花15秒檢查旅館房間的浴室、浴缸內、衣櫃和窗簾後方。(美聯社)

精華 FAQ

  • 這套流程是用短時間快速確認房間是否安全，內容包括查看有無人躲藏、檢查浴室與衣櫃、確認逃生路線、測試門鎖與房內電話，並加裝門阻警報器。

  • 因為先保持房門開啟，可以避免萬一房內有異常時無法及時撤離，也能排除飯店配錯房或房務未完成清潔等情況，讓旅客先掌握基本安全。

  • 文章建議開房門前先確認門外人的身分，不要大聲說出房號，並將房卡和手電筒放在身邊，以便遇到突發狀況時能更快應對。

國務院

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