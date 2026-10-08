我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

跟監賴清德兒被逮 張婉瑩曾讀北京國際關係學院 校友被爆色誘美議員上床

26歲女星緬甸詐騙園區「被活摘器官」虐殺 5兇嫌只判21年

泰勒絲為它譜戀歌 引發全球樂迷對克利夫蘭的好奇心

編譯周靜芝／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
坐落於克利夫蘭以南的國家公園「庫雅荷加谷」，知名景觀包括60呎高的白蘭地瀑布。(...
坐落於克利夫蘭以南的國家公園「庫雅荷加谷」，知名景觀包括60呎高的白蘭地瀑布。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

泰勒絲新歌讓克利夫蘭成為焦點，帶動粉絲關注凱利西家鄉、當地秋景與文化景點，也凸顯這座城市的觀光魅力。

流行音樂天后泰勒絲(Taylor Swift)剛為俄亥俄州第二大城克利夫蘭(Cleveland)畫下驚嘆號，她的新歌「Cleveland!」於日前首度發表，在這首令人振奮、歡快的歌曲中，她提到了夫婿凱爾西(Travis Kelce)如何帶她回到克利夫蘭，並稱他為生命中的摯愛。雅虎(Yahoo)新聞網站報導，隨著泰勒絲新歌引發全球樂迷的好奇心、凱爾西重返家鄉，以及被秋葉暈染的天際線，讓克利夫蘭成為眾所矚目焦點。無論是在地人，或是計畫前往造訪的歌迷，現在正是探索這座「森林之城」的最佳時機。

根據NFL網站報導，泰勒絲的新婚夫婿凱爾西是在克利夫蘭高地(Cleveland Heights)長大，並曾加入當地高中的美式足球隊。今年3月，兩人在克利夫蘭市中心以東的湖畔布拉特納爾(Bratenahl)買下一處價值535萬元的豪宅，並於今夏在紐約市舉行婚禮。泰勒絲對這座城市也不陌生，自與凱爾西交往以來，她便經常被目擊出現在此地。

被當地人稱之為「翡翠項鍊」的克利夫蘭都會公園(Cleveland Metroparks)，只要來一趟秋日健行，就會明白其名稱由來。該公園涵蓋18處保護區，總面積超過2萬5000英畝，為當地居民與遊客提供了超過325哩的步道以及八座湖畔公園。

秋天時，風景如畫的尤克里德溪(Euclid Creek)保護區等景點染上橘紅與金黃色彩；步道途經濕地、池塘，以及開闊的城市景觀。

俄亥俄州唯一的國家公園「庫雅荷加谷」(Cuyahoga Valley National Park)便坐落於克利夫蘭市區以南，園區擁有超過125哩的健行步道，沿著舊俄亥俄與伊利運河而行的Towpath步道，以及庫雅荷加谷觀光鐵路。根據國家公園管理局資料，該公園亮點為60呎高的白蘭地(Brandywine)瀑布，遊客可從木棧道上觀賞。

對於熱愛戲劇和音樂劇人士，克利夫蘭擁有一座華麗的劇場。市中心尤克里德(Euclid)大道的「劇院廣場」(Playhouse Square)上方44呎處懸掛著一盞高20呎、由4200顆水晶組成的水晶吊燈。2014年獲金氏世界紀錄認證為全球最大的戶外水晶吊燈；觀賞演出後，不妨在璀璨燈光下拍照留念。

位於湖畔的搖滾名人堂正進行一項耗資1.35億元的改造工程，將增加5萬平方呎空間。當地媒體Axios Cleveland報導，擴建內容包含可容納1400人的演唱會場地、巡迴展覽廳以及教育中心。這座新建築預計12月起開放參觀。

克利夫蘭市中心尤克里德大道的「劇院廣場」上方44呎處，懸掛著一盞高20呎、由42...
克利夫蘭市中心尤克里德大道的「劇院廣場」上方44呎處，懸掛著一盞高20呎、由4200顆水晶組成的水晶吊燈。(美聯社)

精華 FAQ

  • 因為她在新歌「Cleveland!」中直接提到這座城市，還寫到凱爾西帶她回到克利夫蘭並稱其為摯愛，使樂迷對這座城市產生高度好奇。

  • 凱爾西在克利夫蘭高地長大，曾加入當地高中美式足球隊；兩人今年3月也在克利夫蘭市中心以東的布拉特納爾買下豪宅，顯示關係密切。

  • 克利夫蘭都會公園有超過325哩步道與8座湖畔公園，庫雅荷加谷國家公園以瀑布和步道聞名，還有Playhouse Square與翻新的搖滾名人堂。

泰勒絲 雅虎 NFL

上一則

計畫攻擊明州購物中心 18歲索裔遭FBI臥底逮捕

下一則

匿名反猶恐嚇「應被關進集中營」 賓州華裔宗教學助理教授被訴

延伸閱讀

泰勒絲新歌〈Cleveland!〉示愛老公 甜喊「我找到生命中的摯愛」

泰勒絲新歌〈Cleveland!〉示愛老公 甜喊「我找到生命中的摯愛」
泰勒絲宣布專輯改版 加碼4首新歌 粉絲挖出滿滿彩蛋

泰勒絲宣布專輯改版 加碼4首新歌 粉絲挖出滿滿彩蛋
泰勒絲婚後首張單曲：新歌「Patient Zero」官網開放預購

泰勒絲婚後首張單曲：新歌「Patient Zero」官網開放預購
球星老公沒陪走紅毯 泰勒絲手上2顆婚戒仍閃瞎粉絲

球星老公沒陪走紅毯 泰勒絲手上2顆婚戒仍閃瞎粉絲

熱門新聞

埃文凱爾因捐贈疑似記錄日軍侵華罪行的二戰相冊，而引起高度關注。(特派員黃惠玲／攝影)

捐日軍侵華相冊爆紅 埃文凱爾：中國跟想像截然不同

2026-09-30 11:48
副總統范斯在馬里蘭州安德魯聯合基地，與妻子烏莎及子女一同登機，搭乘「空軍二號」。（美聯社）

陪范斯出差 烏莎抱新生兒下機險跌倒…身旁軍人一動不動

2026-10-06 17:01
川普政府表示，10月1日起將寄發給符合資格者500元健保退款。(美聯社)

川普政府明起寄發500元健保退款 30州近百萬人受惠

2026-09-30 12:55
圖為麻州楠塔基特島南岸，資料照。(美聯社)

落地前2分鐘自雷達消失 百慕達飛波士頓機失聯 3分降逾萬呎

2026-10-03 09:51
「無名珍」向康大校警報案，指控遭到多名兄弟會成員性侵，遭脅迫服用K他命(ketamine)。圖為本月1日學生發起一場關於校園性暴力的學生大會。(路透)

康乃爾女學生遭輪暴後沉默 3周後見網友一句話驚覺「被當成性愛娃娃」

2026-10-02 21:51
美國邊境巡邏隊在亞利桑納州道格拉斯(Douglas)的美墨邊境沿線執勤警戒。(美聯社)

昔見「USA」如獲救 中國走線客2年後：這條路已死

2026-10-05 11:23

超人氣

更多 >
台職棒開球取消 吳奇隆再表態 「不賺錢也是這個立場」

台職棒開球取消 吳奇隆再表態 「不賺錢也是這個立場」
美F-35零件誤運香港傳遭中國扣押 彭博：UPS員工漏看警告電郵

美F-35零件誤運香港傳遭中國扣押 彭博：UPS員工漏看警告電郵
川普政府打擊國際生又出招…想留美工作 校方每人付7萬元

川普政府打擊國際生又出招…想留美工作 校方每人付7萬元
擔心高價嚇跑學生 已有大學將學費對半砍

擔心高價嚇跑學生 已有大學將學費對半砍
華人為省稅從爾灣搬到賭城三年多 生活最大落差是...

華人為省稅從爾灣搬到賭城三年多 生活最大落差是...