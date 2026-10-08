泰勒絲為它譜戀歌 引發全球樂迷對克利夫蘭的好奇心

坐落於克利夫蘭以南的國家公園「庫雅荷加谷」，知名景觀包括60呎高的白蘭地瀑布。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 泰勒絲新歌讓克利夫蘭成為焦點，帶動粉絲關注凱利西家鄉、當地秋景與文化景點，也凸顯這座城市的觀光魅力。

流行音樂天后泰勒絲 (Taylor Swift)剛為俄亥俄州第二大城克利夫蘭(Cleveland)畫下驚嘆號，她的新歌「Cleveland!」於日前首度發表，在這首令人振奮、歡快的歌曲中，她提到了夫婿凱爾西(Travis Kelce)如何帶她回到克利夫蘭，並稱他為生命中的摯愛。雅虎 (Yahoo)新聞網站報導，隨著泰勒絲新歌引發全球樂迷的好奇心、凱爾西重返家鄉，以及被秋葉暈染的天際線，讓克利夫蘭成為眾所矚目焦點。無論是在地人，或是計畫前往造訪的歌迷，現在正是探索這座「森林之城」的最佳時機。

根據NFL 網站報導，泰勒絲的新婚夫婿凱爾西是在克利夫蘭高地(Cleveland Heights)長大，並曾加入當地高中的美式足球隊。今年3月，兩人在克利夫蘭市中心以東的湖畔布拉特納爾(Bratenahl)買下一處價值535萬元的豪宅，並於今夏在紐約市舉行婚禮。泰勒絲對這座城市也不陌生，自與凱爾西交往以來，她便經常被目擊出現在此地。

被當地人稱之為「翡翠項鍊」的克利夫蘭都會公園(Cleveland Metroparks)，只要來一趟秋日健行，就會明白其名稱由來。該公園涵蓋18處保護區，總面積超過2萬5000英畝，為當地居民與遊客提供了超過325哩的步道以及八座湖畔公園。

秋天時，風景如畫的尤克里德溪(Euclid Creek)保護區等景點染上橘紅與金黃色彩；步道途經濕地、池塘，以及開闊的城市景觀。

俄亥俄州唯一的國家公園「庫雅荷加谷」(Cuyahoga Valley National Park)便坐落於克利夫蘭市區以南，園區擁有超過125哩的健行步道，沿著舊俄亥俄與伊利運河而行的Towpath步道，以及庫雅荷加谷觀光鐵路。根據國家公園管理局資料，該公園亮點為60呎高的白蘭地(Brandywine)瀑布，遊客可從木棧道上觀賞。

對於熱愛戲劇和音樂劇人士，克利夫蘭擁有一座華麗的劇場。市中心尤克里德(Euclid)大道的「劇院廣場」(Playhouse Square)上方44呎處懸掛著一盞高20呎、由4200顆水晶組成的水晶吊燈。2014年獲金氏世界紀錄認證為全球最大的戶外水晶吊燈；觀賞演出後，不妨在璀璨燈光下拍照留念。

位於湖畔的搖滾名人堂正進行一項耗資1.35億元的改造工程，將增加5萬平方呎空間。當地媒體Axios Cleveland報導，擴建內容包含可容納1400人的演唱會場地、巡迴展覽廳以及教育中心。這座新建築預計12月起開放參觀。

克利夫蘭市中心尤克里德大道的「劇院廣場」上方44呎處，懸掛著一盞高20呎、由4200顆水晶組成的水晶吊燈。(美聯社)