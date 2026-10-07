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房屋裝修詐欺 屋主打造夢想家園變噩夢 損失90萬元

記者顏伶如／綜合報導
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房屋裝修詐欺成為最常被投訴的消費者詐欺類型之一。(美聯社)
房屋裝修詐欺成為最常被投訴的消費者詐欺類型之一。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

鳳凰城芬利夫妻遭包商詐欺，90萬元裝修案僅完成少部分便停擺，包商破產失聯；FTC提醒民眾慎查執照、勿付清全額，受害者可循州基金求償。

理財網站「金錢智慧」(MoneyWise)報導，住在鳳凰城的理查‧芬利(Richard Finley)與妻子艾曼達(Amanda Finley)2024年8月跟包商公司簽訂價值90萬元的房屋裝修合約，今年1月開工最初3個月進展順利，但接下來便陷入停擺，後來發現承包公司聲請破產後永久停業，芬利夫妻按合約已支付62萬元，但實際完工的部分僅價值13萬元，房子如今處於半廢棄狀態，電線與水管只有完成大約25%，五個多月無法使用洗衣設備。

芬利夫婦碰到的房屋裝修詐欺並非特例，不肖廠商跟消費者簽訂高價合約之後很快就收取費用，合作初期設法取得客戶信賴，旋即工程停擺且不再回應聯繫。

聯邦貿易委員會(FTC)統計顯示，2024年當中全國有8萬1925件房屋改建、修繕或太陽能設施的詐欺案件，使得房屋裝修詐欺成為最常被投訴的消費者詐欺類型之一。美國經營改善協會(Better Business Bureau)指出，不肖包商往往在拿到大筆訂金之後便失聯，或在工程中途找藉口抬高價格，動輒威脅要停工走人。

芬利接受地方電視台FOX 10訪問時說，包商公司「霍茲曼建築」(Holtzman Construction)遭撤銷執照並關門之前，他已經支付90萬合約裡的62萬2000元給該公司，但實際完工部分的價值卻只有13萬5000元左右。

芬利夫婦發信對工程進度提出質疑之後，「霍茲曼建築」負責人霍茲曼(Brandon Holtzman)8月19日親自登門，承諾將繼續施工。艾曼達說：「回想起來，他那時只是來安撫我們而已。」

根據電視台取得「霍茲曼建築」發給員工的內部電郵，信中寫道公司已經聲請破產，永久停業。記者9月28日前往辦公室查看時發現人去樓空。

向「霍茲曼建築」承包業務的小型包商A&M Electric也是受害者，有12筆尾款仍未結清，拖欠金額3萬6000多元。

FTC呼籲消費者要向不同施工廠商索取書面估價單，簽訂任何合約之前都先向州政府主管機關查證包商執照是否有效，絕對不要付清全額，要確保所有承諾都列入合約當中。如果覺得遇到包商詐欺，FTC建議消費者先跟包商聯繫，商討解決辦法，如問題無法解決則向州檢察長或當地消費者保護機構尋求協助。

根據亞利桑納州規定，受害消費者可以向州政府的住宅救濟基金(Residential Recovery Fund)請求補償，但每名屋主賠償上限為3萬元。

芬利指出，夢想中的房屋無法實現，已經沒錢繼續推動工程。

政府呼籲簽訂任何施工合約之前，都應先向州政府主管機關查證包商執照是否有效，絕對不...
政府呼籲簽訂任何施工合約之前，都應先向州政府主管機關查證包商執照是否有效，絕對不要付清全額。(美聯社)

精華 FAQ

  • 他們在2024年8月簽下90萬元合約，已支付約62萬2000元，但實際完工價值僅約13萬5000元，等於大量款項付出後工程卻幾乎停擺。

  • 因為包商先以高價合約收取大筆費用，前期做出正常施工假象取得信任，之後就突然停工、失聯，甚至在公司破產後直接關門。

  • FTC建議先向不同廠商索取書面估價、查驗執照、不要付清全額並把承諾寫入合約；若發生爭議，可向州檢察長或消保機構求助，亞利桑納州還可向住宅救濟基金申請補償。

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