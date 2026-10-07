秋天是購屋好時機? 有這3大優勢伴隨3大缺點

購屋者在秋季面臨的競爭減少，有更多議價空間，房價也可能更低。圖為北卡一名房產經紀人(右)帶客人看房子。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 專家指出，秋季買房可能因競爭較少而更好議價，但房源變少、交易易延誤，仍需評估財務能力與自身需求。

春天和夏天通常是購屋旺季，但秋季也可能有獲得更優惠價格的機會，隨著許多市場銷售旺季結束，很多購屋者面臨的競爭減少，有更多議價空間，房價 也可能更低。秋天是否適合買房，專家列出優缺點各三條供參考，也強調沒有哪個月份是「最佳買房時機」，只要找到符合自己需求的房子就是最佳時機，且要確保每月房屋開銷在能負擔的範圍內。

優點1：較少買家競爭

根據今日美國報(USA Today)報導，想在秋季買房，專家列出三項優勢。第一是較少買家競爭，因為很多有學齡孩子的家庭會在開學前搬家，所以買家較少，代表競價戰會減少，買家有更多時間思考自己的選擇、檢視房屋和協商條款。

優點2：賣家可能降價

喬治亞州立大學羅賓森商學院不動產系助理教授黎陶(Thao Le，音譯)說明秋天買房的第二個好處，就是房屋已經賣了整個夏季的賣家，可能更願意在價格和其他條件上協商，買家就有可能獲得更優惠價格。

優點3：易發現漏風、暖氣問題

在涼爽一點的月份看房還可發現一些夏天不易察覺的問題，包括屋頂漏水、排水問題、窗戶漏風或暖氣和隔熱性差，在買房前發現這些問題，有助於評估房屋狀況並協商維修事宜。

缺點1：房源選擇較少

秋天買房當然也有缺點。第一是選擇較少，自動化投資服務公司Wealthfront房屋貸款主管楊格(Michael Young)說，春末後新上市房源數量會穩定下降，因此雖然仍有一些舊房源，但對位置或戶型有特定要求的買方，可能找不到太多新房源。

缺點2：上市久恐問題多

第二是潛在的房屋問題，雖然不是一定如此，但上市數月的房源更可能有定價過高、屋況較差或位置較差的問題。

缺點3：交易可能延誤

第三個缺點是隨著年末假期將至，估價員、驗屋員、貸款機構和賣家可能陸續休假，買方可能面臨交易延誤。

楊格說，若想避開這些劣勢，建議買家多做功課，確保萬無一失，這意味獲得房屋貸款預審、了解自己能承受的最高每月房屋開銷金額，也要了解哪些要求是必需，哪些是個人喜好。

秋天已至，若不確定自己應該現在買房還是等到明年春天，可參考以下條件，若符合，代表今年秋天買房更為合適：能輕鬆負擔目前房貸利率下的每月還款額；已獲抵押貸款預審；有穩定收入、有足夠的存款支付頭期款和交易費用；在當地房市擁有議價能力；已找到符合自己需求的房子。

但若需要在申請房貸前提高信用評分、需要為支付頭期款存更多錢、或是目前的每月付款金額會超出預算，就不急於秋天買房，可以繼續等待。

秋天看房可發現一些夏天不易察覺的問題，包括屋頂漏水、排水問題。(美聯社)