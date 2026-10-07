低利率房貸 該不該提早還清? 專家教一招 回報更好

償還房貸不能簡單地歸結為「付愈多利息愈不好」或「愈早還清愈好」。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： Rocket Mortgage調查顯示，低利率房貸族反而更常提前清償，但專家提醒應衡量利率與投資報酬，避免把可增值的資金過早拿去還債。

數位化房貸機構Rocket Mortgage分析了過去五年間，全美50州近300萬筆房貸的提前還款情況，發現幾乎每四名屋主中，就有一人以高於合約要求的速度償付房貸，但最不應採取這項策略的人，反而最可能這麼做：在2020年和2021年以超低利率 買房的人，竟比較高利率時買房的人更有可能提早還清，這與人們的直覺相反，也與一般理財建議背道而馳。

★提前還款 降低利息支出

華盛頓郵報 報導，每月繳房貸時除了償還本金還要付利息，而屋主希望額外還款時，這些自願增加的款項會全部用來償還本金，如此一來最終需要支付的總利息就會下降，因此提前還清可能讓總利息支出減少數萬元。

Rocket表示，借款人每年額外繳付的金額，平均相當於每年多繳一個月的房貸，以30年期房貸來說這種額外還款速度，可能讓貸款 期限縮短超過五年。

但這種策略不能簡單地歸結為「付愈多利息愈不好」或「愈早還清愈好」。現在不只是房貸利率，銀行存款利率、投資報酬率都比五年前更高，如果原本把錢投入股市可期待獲得5%報酬，卻選擇把這筆錢拿去償還3%的房貸，那麼等於放棄2%的潛在回報。

理財規畫師普萊斯(Christopher Price)表示，低房貸利率是讓你能夠釋出資金、進行更有價值投資的最佳方式之一，「從財務角度來說，如果我的房貸利率是2.5%，我會盡可能慢慢還。」

★怕背債務 導致財務錯誤

普萊斯認為，有幾個原因導致這種財務錯誤：有些人單純認為負債就是不好，尤其很多人認為退休時不應該背有任何債務，即使是值得保留的低利率房貸，仍會感到不安。另有人則是缺乏足夠理財知識，普萊斯指出這類人不知道該拿錢怎麼辦，加薪了也不投資而是多繳房貸。

近年才開始還房貸的人，由於利率大約高出一倍，額外還款的比率反而較低，約每五人中有一人會額外還款。但他們並非不想早點繳清，而是因房價同一期間大幅飆升，借出的房貸金額也高，大多數人根本沒有多餘的錢可以多繳房貸。

不過，華郵理財專欄作家辛格塔芮(Michelle Singletary)便不同意普萊斯的看法，她自己提前8年還清了利率2.75%的房貸。她認為相較於股市未來報酬的不確定性，至少可以確定提前還清能省下房貸利息，她也更喜歡還清後增加的每月現金流。

與較高利率借貸買房的人比起來，以超低利率買房的人更有可能提早還清房貸，這與理財建議背道而馳。(美聯社)