多年前收到誤發退稅2萬元 田州男今年被國稅局催討利息

田州居民柯比2022年收到一筆國稅局誤發的退稅款，他試圖返還卻未成功，如今國稅局不但要收取利息、扣留他今年的全部退稅款，還威脅沒收他的農場。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 田納西州76歲男子誤收2萬元退稅後努力歸還，卻被國稅局追討利息、扣留今年退稅，甚至面臨農場查封威脅。

田納西州 一名男子數年前收到一筆國稅局 誤發的退稅 款，他試圖返還且幾年來與國稅局反覆交涉，如今國稅局對他試圖退還的這筆款項不但收取利息，還扣留他今年的全部退稅款並威脅沒收他的農場，讓他不知所措，甚至為此向總統和州長陳情，希望能讓這件事快點落幕。

理財網站Moneywise報導，田納西州庫柏敦(Coopertown)76歲居民柯比(Wilson Perry Kirby)表示，他在2022年5月10日收到一筆2萬元的退稅，並立刻尋求會計師的協助，嘗試退還給國稅局。

柯比今年5月接受採訪時說，他的會計師沒犯錯，他也沒犯錯，是國稅局搞錯，但儘管他多年來反覆和國稅局交涉，國稅局仍要求他支付那筆錯誤退稅的利息，還扣住他今年的退稅款。

電視台近期報導柯比的遭遇的最新進展，國稅局7月初寄通知給柯比，說他沒有繳超過2500元的利息，他的財產將面臨被查封的危險；柯比在報導中說，他從未動用那2萬元，他為了解決這個問題，已經找了總統、州長和市長，「他們不介意向你拉票，但當你需要幫忙時，誰也找不到」。

記者麥唐納(Hannah McDonald)為此向國稅局詢問，但對方表示基於聯邦的隱私權法，他們無法討論個案。麥唐納說她最終聯繫到一位國稅局發言人，對方同意直接聯繫柯比。

柯比說他盡了一切努力來修補這個錯誤，包括參加一場在納什維爾市中心納稅人權益維護服務處(Taxpayer Advocate Service)的會議，但事情毫無進展。

柯比表示，他只希望這件事「徹底結束」，並說：「我已經哭過了，現在又快要哭出來了。」

麥唐納在報導中說她已聯繫柯比，讓他和納什維爾的一位稅務律師聯繫，了解他可能可以走哪些法律途徑。

國稅局表示，若收到不應得的退稅，或金額超過應得金額的退稅，就是錯誤退稅。若退稅金額和預期金額不符，國稅局會將一份解釋調整的通知郵寄到你登記的地址，表示國稅局已更改了退稅金額，記得仔細檢視通知，確認更改的內容是對的。

如果收到錯誤退稅，不要坐等國稅局通知，等待或希望國稅局沒發現錯誤會因此付出代價，兌現錯誤的退稅支票或未及時退回自動轉帳，都可能導致需要向國稅局支付利息。

如果收到錯誤退稅，不要坐等國稅局通知，等待或希望國稅局沒發現錯誤會因此付出代價。(美聯社)