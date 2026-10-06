理財網紅：平民百萬富翁有共同特質 審慎消費不炫富
理財網紅羅德里格茲指出，真正的百萬富翁多半節儉、審慎消費，並靠長期儲蓄與自動投資累積財富，而非靠高收入或炫耀生活。
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理財網紅羅德里格茲指出，真正的百萬富翁多半節儉、審慎消費，並靠長期儲蓄與自動投資累積財富，而非靠高收入或炫耀生活。
累積財富也許與「看起來很有錢」的關係較小，更多的是在抗拒「像有錢人一樣揮霍」的壓力。
YouTube熱門財經頻道「節儉富翁」(The Frugal Rich)創辦人羅德里格茲(JC Rodriguez)在參加福斯財經頻道(FOX Business)節目「Varney & Co.」中，與主持人瓦尼(Stuart Varney)提及他所觀察到「平民百萬富翁」(everyday millionaires)所具備的習慣，以及儲蓄、投資等話題，並分享年輕人該如何面對重大財務決策。
羅德里格茲表示，他所報導的富豪都有一個共同特徵，就是對消費採取審慎的態度，特別是在為了讓別人留下深刻印象時，因為他們注重的是建立財富，而非炫富。
羅德里格茲說，他關注的是所謂的「平凡百萬富翁」，也就是那些淨資產達到七位數，卻沒有奢華生活、網路名氣或鉅額遺產的普通美國人。他的街頭訪談聚焦於一些平凡的美國人，數十年來一直量入為出，並持續穩定投資。
他還發現這些人在生活中始終貫徹一種節儉的特質：非常有意識的花費金錢，且不在意是否能給他人留下深刻印象。羅德里格茲指出，他們是「就生活在我們身邊的百萬富翁」。
而這種有意識的理財習慣，早在他們成為百萬富翁之前就開始了。羅德里格茲鼓勵人們持續將薪資的一部分用於儲蓄或投資，即使金額較小也無妨。
從採訪企業總裁、夫妻，到曾深陷債務、最終擺脫困境的家庭，羅德里格茲觀察到一個共同模式：有紀律的理財行為比高收入更重要。這些百萬富翁會將投資流程自動化，把資金投入多元化的投資組合，並在市場漲跌之間持續投資。
羅德里格茲表示，他總是鼓勵大家「先付錢給自己」(pay yourself first)；領到薪水時，只需設定自動轉帳，將資金從支票帳戶轉入高收益儲蓄帳戶，若想開始投資，則轉入證券帳戶。他說，無論目前處於何種財務階段或收入多少，都可以先從50元、100元開始儲蓄和投資。
對於新手投資人，羅德里格茲也區分了長期投資與他所稱的「投機」，包括運動博彩與預測市場。他表示，傳統的低成本、多元化的指數基金是開啟投資的最佳起點；很多時候，預測市場或許很有趣，但並非投資的最佳方式。
羅德里格茲觀察到，這些人最重要的特質是對花錢非常審慎，不會為了給別人留下深刻印象而亂花錢，因為他們更在意累積資產而不是展示財富。 他主張先付錢給自己，領薪後先設定自動轉帳，固定把一部分收入轉到高收益儲蓄帳戶或證券帳戶，即使每次只有50元、100元，也能逐步養成習慣。 他認為低成本、多元化的指數基金最適合作為入門工具，因為能穩定參與市場成長；相較之下，運動博彩或預測市場屬於投機，雖然有趣，卻不是更好的投資方式。
精華 FAQ
羅德里格茲觀察到，這些人最重要的特質是對花錢非常審慎，不會為了給別人留下深刻印象而亂花錢，因為他們更在意累積資產而不是展示財富。
他主張先付錢給自己，領薪後先設定自動轉帳，固定把一部分收入轉到高收益儲蓄帳戶或證券帳戶，即使每次只有50元、100元，也能逐步養成習慣。
他認為低成本、多元化的指數基金最適合作為入門工具，因為能穩定參與市場成長；相較之下，運動博彩或預測市場屬於投機，雖然有趣，卻不是更好的投資方式。
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