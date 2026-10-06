國稅局緊縮稅務和解方案 低收入納稅人叫苦
國稅局2025財年大幅減少核准妥協提議，申請件數卻增加，導致低收入納稅人更難藉和解減輕稅債，專家質疑裁員與審核趨嚴加劇困境。
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國稅局2025財年大幅減少核准妥協提議，申請件數卻增加，導致低收入納稅人更難藉和解減輕稅債，專家質疑裁員與審核趨嚴加劇困境。
聯邦數據顯示，國稅局(Internal Revenue Service，IRS)接受納稅人提出的和解方案數量大幅減少，這些方案旨在幫助納稅人擺脫稅金債務。
國稅局數據顯示，該機構在2025財年僅接受了約5500份「妥協提議」(offers in compromise，OIC)，也就是和解方案，比2023財年的約1萬2700份下降了57%。
國稅局的「和解方案」允許納稅人以低於欠款總額的金額來解決稅金債務。國稅局在其官網IRS.gov上指出，對於那些無力償還債務或償還債務會造成經濟困難的人來說，這是一個「合法」的選擇。
同時，納稅人向國稅局提交的和解方案數量在此期間增加了29%，在2025財年達到約3萬8800份。
專家表示，換句話說，申請和解方案的人數增加了，但成功獲核准的人數卻大大減少。
「我從未見過這麼低的數字，」低收戶稅務援助組織「納稅人權益中心」(Center for Taxpayer Rights)執行董事奧爾森(Nina Olson)在談到接受和解方案的數量時說道，「這太糟糕了。」
奧爾森曾於2001年至2019年曾在國稅局擔任納稅人權益維護專員(National Taxpayer Advocate)服務。
專家指出，在美國面臨更大經濟負擔危機的時期，國稅局接受和解方案的數量卻急劇下降，可能會加重更多納稅人的負擔，尤其是那些往往更依賴和解方案的低收入家庭。這個趨勢可能與國稅局大量裁員有關。
隨著和解方案總數的減少，和解方案的金額也持續下降；數據顯示，國稅局在2025財年接受的和解方案總額為9810萬元，不到2023財年2.145億元的一半。
「這些數字令人震驚，」維拉諾瓦大學(Villanova University)法學教授、該校「稅務診所」(Tax Clinic)主任布克(Leslie Book)表示。「稅務診所」是指由政府稅務部門授權、社區中心或非營利組織舉辦的免費報稅協助中心。
布克指出，和解方案大減的結果是「沉重的債務負擔和巨大的壓力」，尤其對於那些希望通過和解協議「重新開始」的低收入納稅人來說更是如此。
根據聯邦數據，國稅局在2025財年接受的平均和解方案金額約為1萬8000元。IRS表示，如果債務可以透過像是分期付款等其他方式償還，則通常不會接受和解方案。
納稅人必須滿足未處於破產程序等某些條件，且即使無法支付所有稅款，也必須按時提交聯邦報稅表，還必須繳納本年度所有的預估稅款。
聯邦數據顯示，IRS在2025財年僅核准約5500份妥協提議，較2023財年的約1萬2700份大幅減少57%，反映和解方案通過門檻明顯提高。 和解方案允許納稅人以低於欠款總額的金額清償稅債，對無力全額償還或還款會造成經濟困難的人尤其重要，因此常被視為重新開始的出口。 專家認為，IRS大量裁員可能削弱審核與處理能力，加上機關傾向先看分期付款等其他償債方式，才在2025財年出現申請增加、核准卻下降的情況。
精華 FAQ
聯邦數據顯示，IRS在2025財年僅核准約5500份妥協提議，較2023財年的約1萬2700份大幅減少57%，反映和解方案通過門檻明顯提高。
和解方案允許納稅人以低於欠款總額的金額清償稅債，對無力全額償還或還款會造成經濟困難的人尤其重要，因此常被視為重新開始的出口。
專家認為，IRS大量裁員可能削弱審核與處理能力，加上機關傾向先看分期付款等其他償債方式，才在2025財年出現申請增加、核准卻下降的情況。
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