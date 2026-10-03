GLP-1減肥藥 漸改變速食業菜單 推多種低熱量飲食

GLP-1減肥藥盛行，消費者著重攝取更多高蛋白質，迫使速食業開始調整菜單，Chipotle墨西哥連鎖餐廳是最早瞄準顧客的減重需求的業者，提供包括生菜「低熱量」雞肉餐及米飯「高纖」餐等新菜單。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： GLP-1減肥藥改變消費者飲食偏好，速食業因此加速推出高蛋白、低熱量菜單，麥當勞、Chipotle與Shake Shack都已跟進調整。

速食業數十年來強調大份量餐點吸引顧客，如今隨著GLP-1(類升糖素胜肽-1)減肥藥盛行，消費者著重攝取更多高蛋白質，迫使速食業開始調整菜單，推出多種低熱量飲食，部分價格還低於以往水準。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，麥當勞 (McDonald)本周宣布推出高蛋白健康餐，包括烤雞肉三明治、雞肉捲以及雞蛋 杯(egg bites)，執行長坎普辛斯基(Chris Kempczinski)說：「即使大家開始注射GLP-1，仍會渴望吃我們的食物，所以調整菜單以符合未來消費者的需求。」同時麥當勞不惜投資85億元全面調整菜單並對全球門市進行大規模翻修。

麥當勞美國區總裁安德森(Skye Anderson)針對數百萬GLP-1使用者及國人對蛋白質攝取量增加的需求直言：「我們無需費力吸引新客群來到麥當勞，而是需要在顧客飲食習慣改變時，不斷提供更多理由讓他們把麥當勞視為首選。」

俄亥俄州梅森(Mason)基督醫院(The Christ Hospital)肥胖代謝健康中心醫學主任莫尼(Monika Moni)表示，GLP-1盛行改變食品業對消費者的認知，「GLP開創飲食新時代以及對高蛋白食品的關注，確實改變食品業思維方式，開始重視關心食物成分的消費者。」

根據「行銷研究期刊」(Journal of Marketing Research)研究，至少有一人注射GLP-1的家庭在頭六個月內，前往速食店、咖啡廳或其他餐廳消費次數減少8%，於是Chipotle墨西哥連鎖餐廳最早瞄準顧客的減重需求，提供「GLP-1減肥之旅」各種新菜單，包括搭配生菜的「低熱量」雞肉餐以及搭配米飯的「高纖」餐，部分餐點售價甚至低於一般行情，例如高蛋白雞肉杯(Chicken High-Protein Cup)只要3.80元、高蛋白塔可餅(High-Protein Taco)也僅需3.50元。

接著連鎖漢堡店Shake Shack在去年12月跟進，推出「健康速配菜單」(Good Fit Menu)，提供無麩質、素食以及「GLP-1友善」等餐點，幾乎所有漢堡均採用生菜葉包裹而非傳統麵包胚，市場研究公司Circana資深副總裁波塔拉汀(David Portalatin)說：「菜單提供迎合此群體需求的餐飲非常重要，我認為今後會發現菜單內容更加豐富多樣。」