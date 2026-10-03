熊貓快餐創辦人程正昌：助員工買房 企業使命

全美最大的亞洲連鎖餐廳「熊貓快餐」在全球擁有超過2500家分店、5.5萬名員工，創辦人程正昌於中國出生，在台灣長大。（中央社）

AI摘要 文章摘要整理： 程正昌夫婦接受專訪時強調，熊貓快餐的使命不只賣餐點，更要協助第一代移民員工提升收入、實現買房與美國夢。

全美最大的亞洲連鎖餐廳「熊貓快餐」(Panda Express)創辦人夫婦，程正昌與蔣佩琪接受國家廣播公司節目「今日秀」(NBC Today)專訪，分享他們經營企業背後的理念，並回應外界對於其餐點不夠道地的批評。

熊貓快餐共同創辦人、共同董事長兼共同執行長程正昌表示，他一直相信「當你個人發展順利時，就可以照顧其他人。」

「熊貓快餐」創辦人程正昌與蔣佩琪夫婦表示，「當你個人發展順利時，就可以照顧其他人」。（取材自Panda Express官網)

程正昌透露，他衡量自身成功的方式之一，是追蹤旗下有多少經理年薪達到至少10萬元，以及這些人是否買得起房子。

過去十年來，全美房屋物件供不應求，房貸利率 徘徊在7.0%上下，部分城市房價創下歷史新高，中產階級家庭買屋的夢想愈來愈困難；移民家庭受限於就業與收入前景、語言障礙及融資管道不穩定等因素，擁房比率低於美國本土出生的家庭。

蔣佩琪指出，夫妻倆在員工身上看見自己當年的縮影，「我們的大多數員工都是第一代移民。」

程正昌出生於中國，在台灣與日本長大，1966年移民美國；蔣佩琪則在緬甸出生，成長於香港，兩人在密蘇里大學相識，1983年在加州 格倫代爾(Glendale)開設第一家熊貓速食店，前身為程正昌與他父親1970年代共同創立的全服務型中餐廳「熊貓餐廳」；全服務型餐廳(full-service restaurants)意指提供完整的帶位、點餐、上菜等服務。

如今，熊貓快餐在全美49州擁有超過2500間分店，並在12個國家設有據點，員工約5.5萬人，年銷售額約70億元。

程正昌說：「我們如何幫助這些人過上更好的生活？這就是我們的使命。」

蔣佩琪則表示，「我們的使命、我們的召喚，就是幫助更多員工實現他們的美國夢，最重要的是，透過擁有自己的房子來紀念這項成就。」

程正昌強調，公司致力協助員工從「任務導向」(task-based)轉換為「生活導向」(life-based)，進而培養出更深層的使命感，延伸到個人及其社區鄰居。

對於外界質疑熊貓快餐的菜色並非道地的中餐，程正昌直率回應道：「我一點也不介意，我不知道什麼叫『正宗』，世界上有太多不同的菜系。」

程正昌表示，賣得好的品項並不是由公司規畫，而是「顧客決定」。

蔣佩琪補充說道，公司刻意將自身定位為「美式中餐」，凸顯中美飲食文化的融合。

招牌的橙汁雞(Orange Chicken)由行政主廚高安迪(Andy Kao)於1987年以湖南柑橘風味菜色改良而成，去年熱銷1億4800萬磅，是該連鎖店最暢銷品項。

程正昌不諱言表示，即便中國移民家庭的父母未必認為熊貓快餐屬於正宗中華料理，但「他們的孩子很喜歡，而且到處找得到我們。」

「熊貓快餐」的招牌橙汁雞是該連鎖店最暢銷品項，去年熱銷1億4800萬磅。(美聯社)