萬物齊漲 全美最大吃到飽餐廳「黃金牧場」生存有術

全美最大連鎖自助餐廳「黃金牧場」為了維持獲利，必須嚴格控管成本，減少食物浪費，並促進客流量。(取材自Golden Corral官方臉書)

AI摘要 文章摘要整理： 黃金牧場在疫情重創後恢復營運，面對食材、燃料與人力成本飆升，靠嚴控成本、調整菜色與推高客流，維持全美最大吃到飽餐廳的競爭力。

萬物齊漲，使得吃到飽的自助餐更具吸引力，手頭拮据的消費者渴望在無限量供應的餐廳盡情取用喜愛的美食。但物價上漲同樣衝擊了餐廳的營運成本，全美最大連鎖自助餐廳「黃金牧場」(Golden Corral)如何生存？

華爾街日報報導，「黃金牧場」最初是北卡羅來納州 1973年開業的一家牛排館，1990年代末轉型為吃到飽自助餐。這種模式維持了多年，但在2020年新冠疫情 限制室內用餐後，營業額腰斬。如今業績基本上已經恢復，一些客流最高的分店年營業額甚至達到700萬元。

目前「黃金牧場」在全美擁有約350家分店，近年來營業額一直保持穩定，近期卻也面臨食材、人力、燃料成本上漲的難題。執行長崔納利(Lance Trenary)表示，幾乎所有供應商送來的帳單都附加了油費，反映了今年大漲的柴油價格。

此外，餐廳高層和員工表示，無限量供應麵包、牛肉、蝦子帶給服務生不小負擔；高昂的食材成本尤其是創紀錄的牛肉價格，如果未盯緊出餐，可能會導致無利可圖且難以維持。

「黃金牧場」要求各分店仔細審查每一項成本，即使在晚餐時段無限量供應沙朗牛排，還是只收取每人15.99至18.99元，才能維持競爭力。崔納利表示今年對公司來說確實很艱難，「我們至少努力維持現狀。」

崔納利表示，自助餐要成功最重要的是客流量，尤其是在租金昂貴的地段，每周少接待500人可能就情況險峻了。為了確保獲利，「黃金牧場」會告知各分店在整個系統中的客流量、成本佔營業額的百分比排名。

「黃金牧場」平均提供150種菜色，崔納利表示他們從不隱瞞哪些菜色更貴，但會依此來安排自助餐，將成本高與低的菜餚搭配一起，例如蝦子搭配炸玉米粉丸子(hush puppies)和薯條，或美式肉餅(meatloaf)配馬鈴薯、肉汁、四季豆。

崔納利說，必須在菜單方式上呈現創意。此外如果有菜色口味不達標，顧客就會扔掉它們並再裝滿其他食物，因此保持美味、不讓顧客浪費也是經營要點。

崔納利也透露，他們會將菜色需求彙整成資料，精確到每15分鐘的需求，來決定食物準備量，避免提前烹飪或使用保溫設備，才不會讓美味流失，導致浪費；餐廳人員還會在自助餐檯上現做約80%的菜色。最後便是大力推薦需要額外付費3.20元的飲料，但因為可以無限續杯，大多數顧客最終都會接受，進而提高了餐廳營收。

「黃金牧場」平均提供150種菜色，將成本高低的菜餚搭配在一起。(取材自Golden Corral官方臉書)