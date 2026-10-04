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花店、麵包店密度有關係 波士頓獲評全美氣味最宜人城市

編譯莊瑞萌／即時報導
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波士頓。圖：pixabay
波士頓。圖：pixabay

AI摘要

文章摘要整理：

McLuck調查美國30大城市的氣味表現，波士頓以9.64分奪冠，靠商店密度與清潔指標雙重優勢勝出。

根據McLuck調查，波士頓在美國30大城市中獲評為最好聞城市，在滿分10分評分中，氣味獲得9.64分。調查納入烘焙店、花店、蠟燭店與香水店密度，以及空氣品質、垃圾處理等清潔指標。華盛頓特區以9.32分居次，舊金山9.23分第三。

根據TimeOut報導，如果你曾走過一家烘焙店，一度想放棄所有行程，波士頓對你的鼻子來說有個好消息：「一項新研究將它評為全美最好聞的城市。」McLuck研究人口最多的30個城市後，最後波士頓在「氣味評分」(好聞程度)獲得9.64分(滿分10)。華盛頓特區以9.32分居次，舊金山9.23分第三，西雅圖與費城擠進前五。研究人員將烘焙店、花店、蠟燭店與香水店的密度，連同空氣品質、垃圾處理與整潔度等清潔指標，一併納入評估。

結果波士頓在研究中各項指標均名列前三，清潔度得分9.2分(滿分10)，為前十名城市中最高。整份研究中，僅俄亥俄州哥倫布市(Columbus)清潔度得分更高，為9.5分。這次調查中，使用的商店數量來自Yelp與OpenStreetMap，清潔度數據來自Numbeo的用戶提交資料。研究人員再將這些指標合併為加權分數，於2026年4月收集數據。

不過，結果有幾處令人意外，例如舊金山在十大城市中，蠟燭店、烘焙店、花店與香水店密度最高，但清潔度5.5分使其落居第三。底特律清潔度僅2.5分，仍排名第九。波特蘭、丹佛、巴爾的摩與拉斯維加斯也進入前十位。

至於波士頓，這項排名給了我們一個新的理由，去欣賞那些讓城市漫步更美好的氣味，也就是那些出爐的麵包、店外的鮮花以及隔壁桌點的餐點。

精華 FAQ

  • 波士頓在McLuck調查的30大城市中拿下第1名，氣味評分高達9.64分，成為全美最好聞的城市。

  • 研究把烘焙店、花店、蠟燭店與香水店的密度，搭配空氣品質、垃圾處理、整潔度等清潔指標一起加權計算。

  • 舊金山雖在十大城市中擁有最高的蠟燭店、烘焙店、花店與香水店密度，但清潔度只有5.5分，因而只排第3。

費城 舊金山 波士頓

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