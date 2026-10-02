遲來的青春期叛逆？為何許多成年人與父母切斷關係

研究顯示，全美約有10%成年人與父母或子女處於關係疏遠或斷絕聯繫的狀態，還有25%則是與某位近親關係疏遠。許多老人最後以與寵物為伴。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 美國成年子女與父母斷聯現象日益普遍，家庭疏離成新社會議題。

美國成年子女與父母斷聯現象日益普遍，家庭疏離成新社會議題。 重點二： 專家認為過度介入、手機普及與高壓教養，助長年輕人切斷關係。

專家認為過度介入、手機普及與高壓教養，助長年輕人切斷關係。 重點三：心理治療與文化風氣轉變，讓疏離父母的行為更被合理化。

AI摘要 文章摘要整理： 美國成年子女與父母疏離現象升溫，許多父母在尋找原因；專家指出，過度教養、心理標籤濫用與治療文化轉向，讓斷絕親子關係逐漸常態化。

在美國，成年子女與父母的親子關係疏離(estrangement)逐漸演變成一種普遍現象，就像20世紀70年代的離婚潮一樣，許多父母傷心之餘都在尋求答案：為什麼會發生這種事？

根據華爾街日報報導，來自亞特蘭大 、60歲退休 族布里(Robin Brill)今年夏天特地前往芝加哥 參加專為親子關係疏離的父母舉辦的會議時，被現場人潮嚇到，場內坐滿200多位父親和母親，有人甚至遠從澳洲搭機前來，還有250人透過網路直播參加會議。

布里的28歲兒子在三年前切斷與她聯繫，因此布里和眾多與會父母都在尋求答案：「我們想知道究竟是什麼原因讓孩子想要這麼做，無論具體情況如何，他們都說同樣的話：我媽是個自戀狂、我爸只顧自己、出問題都是你的錯。」

明尼蘇達大學(University of Minnesota)家庭社會科學榮譽教授多爾蒂(William Doherty)直言：「我們正處於一個文化轉折點，多重力量匯集導致過去被視為禁忌的行為和選擇，如今變得可行甚至受推崇，而且透過社會傳染力迅速擴散。」

一項研究顯示，全國約有10%成年人與父母或子女處於關係疏遠或斷絕聯繫的狀態，還有25%則是與某位近親關係疏遠。

由於父母過度介入與手機普及，年輕人成為史上受監督最多的一代，加上父母面臨世界快速變遷日益焦慮，導致年輕人開始主動與父母疏離，專門研究親子關係的心理學家柯曼(Joshua Coleman)指出：「對某些人來說，切斷親子關係是他們遲來的『青春期叛逆』。」

麻州婚姻暨家庭治療師安德森(Peter Anderson)針對1000名與子女關係疏遠的父母進行調查，82%受訪者認為「有毒」(toxic)、「虐待」(abusive)或「不安全」(unsafe)等標籤濫用是導致家庭關係斷絕的原因之一，加上年輕人將反覆批評、意見分歧與人際衝突列入「心理傷害」清單，安德森強調：「他們認為自己更開明，因此更有理由、也更理直氣壯斷絕親子關係。」

數十年來心理治療師呼籲家人加強溝通、化解分歧，如今不再質疑看診者的既定看法或徵詢其他家屬意見，轉而鼓勵斷絕關係，多爾蒂指出：「我們當前文化傾向於將一切問題歸咎於父母，而且治療師為『家庭疏離』作法蓋上專業又權威的認可印章。」

在美國，成年子女與父母的親子關係疏離逐漸演變成一種普遍現象，許多父母傷心之餘都在尋求答案：為什麼會發生這種事？示意圖。(美聯社)