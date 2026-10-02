遲來的青春期叛逆？為何許多成年人與父母切斷關係
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美國成年子女與父母疏離現象升溫，許多父母在尋找原因；專家指出，過度教養、心理標籤濫用與治療文化轉向，讓斷絕親子關係逐漸常態化。
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美國成年子女與父母疏離現象升溫，許多父母在尋找原因；專家指出，過度教養、心理標籤濫用與治療文化轉向，讓斷絕親子關係逐漸常態化。
在美國，成年子女與父母的親子關係疏離(estrangement)逐漸演變成一種普遍現象，就像20世紀70年代的離婚潮一樣，許多父母傷心之餘都在尋求答案：為什麼會發生這種事？
根據華爾街日報報導，來自亞特蘭大、60歲退休族布里(Robin Brill)今年夏天特地前往芝加哥參加專為親子關係疏離的父母舉辦的會議時，被現場人潮嚇到，場內坐滿200多位父親和母親，有人甚至遠從澳洲搭機前來，還有250人透過網路直播參加會議。
布里的28歲兒子在三年前切斷與她聯繫，因此布里和眾多與會父母都在尋求答案：「我們想知道究竟是什麼原因讓孩子想要這麼做，無論具體情況如何，他們都說同樣的話：我媽是個自戀狂、我爸只顧自己、出問題都是你的錯。」
明尼蘇達大學(University of Minnesota)家庭社會科學榮譽教授多爾蒂(William Doherty)直言：「我們正處於一個文化轉折點，多重力量匯集導致過去被視為禁忌的行為和選擇，如今變得可行甚至受推崇，而且透過社會傳染力迅速擴散。」
一項研究顯示，全國約有10%成年人與父母或子女處於關係疏遠或斷絕聯繫的狀態，還有25%則是與某位近親關係疏遠。
由於父母過度介入與手機普及，年輕人成為史上受監督最多的一代，加上父母面臨世界快速變遷日益焦慮，導致年輕人開始主動與父母疏離，專門研究親子關係的心理學家柯曼(Joshua Coleman)指出：「對某些人來說，切斷親子關係是他們遲來的『青春期叛逆』。」
麻州婚姻暨家庭治療師安德森(Peter Anderson)針對1000名與子女關係疏遠的父母進行調查，82%受訪者認為「有毒」(toxic)、「虐待」(abusive)或「不安全」(unsafe)等標籤濫用是導致家庭關係斷絕的原因之一，加上年輕人將反覆批評、意見分歧與人際衝突列入「心理傷害」清單，安德森強調：「他們認為自己更開明，因此更有理由、也更理直氣壯斷絕親子關係。」
數十年來心理治療師呼籲家人加強溝通、化解分歧，如今不再質疑看診者的既定看法或徵詢其他家屬意見，轉而鼓勵斷絕關係，多爾蒂指出：「我們當前文化傾向於將一切問題歸咎於父母，而且治療師為『家庭疏離』作法蓋上專業又權威的認可印章。」
因為這種斷聯情況已不再罕見，約有10%成年人與父母或子女關係疏遠，甚至成為像離婚潮般的社會現象，許多受影響父母開始公開尋求原因與支持。 報導指出，父母過度介入、手機與社群放大比較壓力，加上年輕人把衝突視為心理傷害，讓他們更傾向認為斷聯是自我保護，也是遲來的青春期叛逆。 多位專家認為，文化正在把原本被視為禁忌的行為正常化，且治療文化常傾向先怪罪父母、鼓勵斷聯，讓家庭疏離被賦予更多正當性與專業背書。
精華 FAQ
因為這種斷聯情況已不再罕見，約有10%成年人與父母或子女關係疏遠，甚至成為像離婚潮般的社會現象，許多受影響父母開始公開尋求原因與支持。
報導指出，父母過度介入、手機與社群放大比較壓力，加上年輕人把衝突視為心理傷害，讓他們更傾向認為斷聯是自我保護，也是遲來的青春期叛逆。
多位專家認為，文化正在把原本被視為禁忌的行為正常化，且治療文化常傾向先怪罪父母、鼓勵斷聯，讓家庭疏離被賦予更多正當性與專業背書。
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