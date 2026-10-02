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幫忙買菜變全職照顧父母 X與千禧世代女性扛下重責

記者顏伶如／綜合報導
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照顧年邁父母的重責大任，如今絕大多數正由X世代與千禧世代女性無償承擔，根據勞工統...
照顧年邁父母的重責大任，如今絕大多數正由X世代與千禧世代女性無償承擔，根據勞工統計局報告，為年邁父母提供無償照護的民眾當中，59%為女性。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：X世代與千禧世代女性，正成為無償照顧年邁父母的主力。
  • 重點二：照顧工作常從買菜拿藥開始，逐漸蔓延成全職責任。
  • 重點三：專家估計全美5,300萬人提供逾8,700億元無償照護。

AI摘要

文章摘要整理：

美國X世代與千禧世代女性正因「照顧責任蔓延」扛起父母照護重擔，專家警告無償照護已成高壓且資源不足的社會危機。

為了協助年邁父母，從最初偶爾幫忙買菜、拿藥與接送看病，像滾雪球一般最後演變成全職照顧的重責大任，如今絕大多數正由X世代與千禧世代女性無償承擔，醫療人員與專家都注意到這種責任慢慢加重的「照顧責任蔓延」(caregiver creep)現象。

衛報(The Guardian)報導，最年長的嬰兒潮世代今年將屆滿80歲，未來照護需求將越來越高；根據勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)報告，為年邁父母提供無償照護的民眾當中，59%為女性。

許多X世代(gen X)、千禧世代(millennial)女性目前都感受到「三明治世代」壓力，除了個人事業外，還要同時照顧父母與孩子。

根據「照護者聯盟」(Caregiver Alliance)定義，「照護者」(caregiver)指無償協助他人日常生活活動或醫療事務的個人，有別於在家中或照護機構提供協助的「有薪照護提供者」(paid care providers)。

住在丹佛的45歲軟體銷售總監艾略特(Kim Elliott)，公公生病後由她主要照顧，而不是公公的兩個兒子承擔。她幫公公訂購雜貨、買衣服，做好晚餐之後送到公公住處。

艾略特說，帶公公去看病時，被醫護人員稱呼為「照護者」的那一刻，突然意識到自己承擔照顧責任，「而且這些年來的照顧責任其實是有專有名詞的」。

相較於承擔公公的照顧責任是逐漸增加，艾略特母親則是突然生病，2022年被診斷出患有惡性血癌，需要緊急幹細胞移植與全天候照護。疫情期間，母親從加州搬到科州與她同住，她成了母親的幹細胞捐贈者與照護者。

約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)彭博公共衛生學院(Bloomberg School of Public Health)估計，全美約5300萬人為親人提供價值超過8700億元的無償照護。專家說，照護者承受巨大壓力、照護工作繁重且資源不足，儼然已構成危機。

現居新澤西州的49歲時尚及品牌顧問狄拉加德(Jackee de Lagarde)，2010年由於父親生病，與丈夫從舊金山搬到紐約以照顧。狄拉加德父親2012年過世，醫療開銷讓她的母親陷入經濟困難。狄拉加德2013年生下兒子之後，母親便搬來同住順便幫忙帶孫，母親2021年診斷患有進行性上眼神經核麻痺症(PSP)，狄拉加德變成全職照顧母親。

艾略特2015年創立電子報Gray Monster服務正在照顧父母的民眾，提供實用資源與工具。

許多X世代和千禧世代女性目前都感受到「三明治世代」壓力，除了個人事業外，還要同時...
許多X世代和千禧世代女性目前都感受到「三明治世代」壓力，除了個人事業外，還要同時照顧父母與孩子。(路透)

精華 FAQ

  • 指原本只是偶爾幫忙買菜、拿藥或接送就醫，後來因需求增加而逐步變成長期、甚至全職照顧父母的過程。

  • 報導指出，X世代與千禧世代女性最常承擔這項工作，也常同時面臨照顧父母、孩子與維持工作的三明治世代壓力。

  • 約翰霍普金斯大學估計，全美約5,300萬人提供價值超過8,700億元的無償照護；專家認為此情況壓力沉重、資源不足，已接近危機。

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