Z世代罵不得 企業求助AI和職場顧問學習溝通之道

Z世代正逐漸成為職場生力軍，但主管們還在摸索如何與這個年輕群體的員工相處。但一些20出頭的員工表示，他們需要的不是熱情洋溢的讚美，更有效的做法是指出錯誤然後提供解決方案。示意圖。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： Z世代重視即時回饋與清楚指導，企業調整溝通方式。

Z世代重視即時回饋與清楚指導，企業調整溝通方式。 重點二： 部分公司取消年度考核，改採每季雙向溝通制度。

部分公司取消年度考核，改採每季雙向溝通制度。 重點三：主管也借助AI教練與顧問，學習對年輕員工說明工作目的。

AI摘要 文章摘要整理： Z世代進入職場後，企業面臨即時回饋、清楚指引與溝通方式調整等新挑戰，因而改制考核、求助AI與顧問來學習相處之道。

Z世代正逐漸成為職場生力軍，但主管們仍在摸索如何與這個年輕群體相處，不僅要關心他們的近況、不能批評性格特徵、還要給具體指導，而且最好多多益善。企業為了瞭解與Z世代相處之道，不但求教於人工智慧(AI)機器人，同時也摒棄了以往一年一次的績效考核，甚至促成多世代職場顧問公司應運而生。

華爾街 日報報導，研究分析公司Mathematica的行政長克因(Adam Coyne)說這群年輕人更渴望即時回饋，該公司已將年度考核改為每季一次的雙向溝通，以鼓勵新入職的初級員工積極參與。

企業管理層表示，他們從問卷和全體員工大會上都收到類似回饋：這一代員工習慣了社群媒體 按讚數、留言評論帶來的即時認可，甚至習慣即時公布成果，也渴望更清晰、頻繁的指導，如果不是前述模式，那麼他們會感到迷茫和焦慮。

蓋洛普(Gallup)調查顯示企業仍在努力解決這個差異。過去五年，年輕人工作投入度出現最大幅度下降，Z世代和更年輕的千禧世代中，強烈認同「我知道工作中需要我做什麼」的比例下降了9個百分點至42%，很多人不了解自身在工作中的位置和價值。

一些20出頭的員工表示，這也不代表他們需要熱情洋溢的讚美，這似乎是很多主管的誤解。一名20歲的AI新創公司工程師盧科克(Nathan Luckock)說他認為更有效的做法是指出錯誤然後提供解決方案。

Mathematica執行長戴克(Paul Decker)表示公司之所以增加溝通頻率，部分原因是許多新入職員工不斷向主管提出諸如「我做得怎麼樣？」和「下一階段需要什麼？」之類的問題。在員工會議上，年輕員工還常常質疑為什麼事情仍然沿用以往的方式。

一些主管則從AI聊天機器人學習溝通之道。企業演講家赫希(Joe Hirsch)最近向一位科技公司經理推薦了一個AI教練，幫忙改進她的表達方式，因為她的下屬無法理解她的指導，於是她與AI教練進行角色扮演對話。機器人分析，問題在於她沒有向員工充分解釋「為什麼她希望以某種方式完成工作」，並建議她們改說「我們聯繫一下，這樣我可以更詳細地介紹我們的方法，並聽聽你的看法。」這位經理後來嘗試這種方法時果然奏效。