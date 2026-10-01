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沙啞不夠清晰亮… 研究：聲音異常 恐是失智症早期警訊

編譯陳韻涵／綜合報導
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說話困難的人可能因為社交受阻而逐漸減少人際互動，而社群孤立正是已知的失智症風險因...
說話困難的人可能因為社交受阻而逐漸減少人際互動，而社群孤立正是已知的失智症風險因子；示意圖，(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

最新大型研究指出，聲音異常與失智症及認知衰退存在關聯，尤其合併失聰者風險更高，但目前仍無法證明兩者有因果關係。

最新研究發現，聲音異常可能是失智症的早期警訊之一，且比一般人想像的更為常見，研究結果發表於「聲音」期刊。

華盛頓郵報報導，失聰與聲音異常，如音質、音調或音量異常的情況經常同時出現，因為人需要靠聽覺調節嗓門音量，而這兩者都會隨著年齡增長而逐漸退化。

失智症影響全球超過5700萬人，隨著人口老化和可治癒疾病的療法有限，早期識別生物標記顯得相當重要。

這項大型研究首度分析聲音異常與認知衰退之間的關係，學者團隊使用逾83萬3417名50歲以上成人的數據。

結果發現，同時被診斷有聲音異常與失聰的病患，罹患失智症等認知障礙疾病的風險，約為對照組的兩倍；只有聲音異常但未失聰的風險其次，而只有失聰的對象出現認知障礙的風險最低。

美國每年約有1800萬名成人受聲音問題所苦，但許多人沒有意識到，這是需要治療的問題。

德雷塞爾大學(Drexel University)醫學院耳鼻喉頭頸外科學院副院長薩塔洛夫(Robert Sataloff)表示，「任何說話不夠清晰、宏亮、無法持續表達的人，都算聲音異常」。

薩塔洛夫指出，聲帶結節、囊腫、疤痕或發炎，都可能導致聲音問題，而老化過程中組織、神經末梢與呼吸力量的流失，也會使音量變弱或有氣音。

薩塔洛夫表示，許多演員、歌手、主播或政治人物的嗓音沙啞但身體硬朗，讓許多人不把聲音異常當作需要就醫的問題。

2023年一項研究調查1522名受訪者，結果20%的人知道自己有聲音問題，其中多達40%有聲音問題的人，從未尋求醫療協助。 

研究人員指出，這項最新發現尚無法證明聲音異常會「導致」失智症，只是發現兩者存在關聯，也不清楚治療聲音問題能否降低罹患失智症的風險。

未參與前述研究的麥迪遜威斯康辛大學(UW-Madison)溝通科學與障礙學系副教授金柏莉．穆勒(Kimberly Mueller)提醒，該研究中的聲音異常組與失聰組所比較的對照組並不相同，因此難以判定何者風險較高。

穆勒分析，說話困難的人可能因為社交受阻而逐漸減少人際互動，而社群孤立正是已知的失智症風險因子。

未參與前述研究的杜克大學(Duke University)老化與人類發展研究中心主任海瑟．惠特森(Heather Whitson)則表示，話變少也可能降低大腦活動度，即「用進廢退」的演化原理。

最新研究發現，聲音異常可能是失智症的早期警訊之一；示意圖，(美聯社)
最新研究發現，聲音異常可能是失智症的早期警訊之一；示意圖，(美聯社)

精華 FAQ

  • 研究發現，聲音異常可能是失智症的早期警訊之一，且與認知衰退存在明顯關聯；若同時合併失聰，罹患認知障礙的風險更高。

  • 結果顯示，同時被診斷有聲音異常與失聰的病患，風險最高，約為對照組2倍；只有聲音異常者次之，只有失聰者的風險則相對最低。

  • 專家指出，說話困難者可能因社交受阻而減少互動，社群孤立本就是失智風險因子；也可能因開口變少、腦部刺激下降，出現類似用進廢退效應。

華盛頓郵報 失智症

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