紐約「創辦人學校」 保證學生畢業有個能賺100萬的生意

紐約金融區新開設的創業主題高中「創辦人學校」提出大膽承諾：若學生畢業前未能創辦一家獲利超過100萬元的企業，校方將全額退還學費。示意圖。(美聯社)

紐約金融區新開設的創業主題高中「創辦人學校」(Founders School)提出一項大膽承諾：若學生畢業前未能創辦一家獲利超過100萬元的企業，校方將全額退還學費。該校每年收費15萬元，4年共計60萬元。

紐約郵報報導，「創辦人學校」共同負責人艾利亞森(Nat Eliason)表示，「這很大膽，但我不認為這很瘋狂」。

艾利亞森自己也是創業家，2025年曾將內容行銷公司Growth Machine賣給MBE集團。

「創辦人學校」是以教學人工智慧(AI)與學習中心為主軸的紐約阿爾法學校(Alpha School)延伸機構，該校目前有21名學生，其中15人在曼哈頓上課，另六人常駐奧斯汀。

部分學生入學前已創業，15歲的迪瓦卡爾(Sanjay Divakar)於7月打造「企業間」(B2B)軟體，協助企業找出並消除部門間溝通障礙，入學時營收已超過1萬元；他希望100天內達到10萬元營收，畢業前達到2000萬元，並發下豪語說「10年內，我們或許會上市」。

「創辦人學校」的課程安排與傳統高中截然不同，學生每天上午只花費兩、三小時利用平板電腦搭配AI教學機器人學習英文、數學、科學及社會等主要科目，沒有回家作業，也沒有正式教師，而是由人類「引導員」提供協助。

其餘時間投入商業計畫、產品開發及服務設計，並接受資深創業家與專屬創業AI平台指導。

迪瓦卡爾表示，他曾發表兩場TEDx演講，主張傳統學校未能讓學生充分發揮潛力；他認為，「創辦人學校」能提供更多資源，協助學生實現創業構想。

不過，以創業為導向的教育模式引發質疑。新澤西州大學升學顧問蘿莉．柯普‧溫嘉頓(Laurie Kopp Weingarten)憂慮學生過度依賴線上學習且過早承擔創業壓力，認為不應為了創業而犧牲傳統教育。她說：「這聽起來很吸引人，但何必急著當創業家？」

「創辦人學校」則強調，學生仍會完成完整的學術課程，只是透過個人化平台取代傳統講課；學生必須真正理解學習內容，完成學業後才能參與創業活動。

不過報導指出，「創辦人學校」並未獲得紐約州教育廳的正式認可，在法律上屬於「學習中心」，不受紐約市近期限制公立學校使用AI的新規定約束。

家長若要讓孩子就讀「創辦人學校」，須向州政府登記為「在家自學」。

一名家長形容，創辦人學校這項實驗像是「邊開車邊造車，車上載滿我們的孩子，但我們願意一起搭車」。

「創辦人學校」的學生每天花兩、三小時，利用平板電腦搭配AI教學機器人學習各項科目。示意圖。(美聯社)