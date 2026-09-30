1份工作不夠…中產身兼多職 比率超過低收入族

傳統上相對富裕、財務較為穩定的民眾，如今也紛紛尋求第二份收入來源。(美聯社)

美國人正在積極追求斜槓人生，傳統上相對富裕、財務較為穩定的民眾，如今也紛紛尋求第二份收入來源。

根據統計，中等收入民眾擁有多份工作的比率過去幾年持續上升，現在已經超過低收入 族群。第二份工作不再是最低收入者的生存策略，越來越常出現在受過大學教育的中等收入階層，女性勞工則透過第二份工作為自己尋求額外保障，創造收入緩衝。

里奇蒙聯邦準備銀行(Richmond Federal Reserve)分析報告指出，7月約有5.5%的勞工從事不只一份工作。這使多重就業者的比率回到新冠疫情 前常見的5%至6%區間，但仍低於1990年代中期的 6%至7%。

新冠疫情發生之前，各個收入群體之間身兼多職的比率非常接近，低收入、中等收入與高收入兼差比率大致相當。但是狀況在過去幾年裡發生變化，如今中等收入民眾身兼多職的比率可能遠遠超過低收入者，也比高收入民眾略高。

年收入介於5萬至15萬元的中等收入家庭，從事多份工作的比率增幅最大。2021年，中等收入勞工中有 4.7%同時從事多份工作；到了2025年，這一比率升至 5.6%。

就在同一時間，受過大學教育的勞工正逐漸加入兼職勞動市場，並在身兼多職的勞工當中成為大多數。

里奇蒙聯邦準備銀行分析指出，1990年代期間，擁有大學學歷的勞工約占兼職勞工人數的35%，到了2024年比率則超過一半。

勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)最新數據指出，過去幾年裡，擁有多份工作的女性人數出現成長，更多女性正在同時兼任不同工作，尤其是20歲到24歲之間的年輕女性。

理財網站Bankrate調查顯示，擁有副業的美國人比率在2017年為19%，到了2025年來到27%。

綜合各種統計數據看來，受過較高教育且傳統上較為富裕的美國人，感受到必須創造多元收入的迫切需求。對於勞工來說，換新工作風險較高，兼差則能提供更多穩定感，成為在不穩定的勞動市場裡尋求自保的緩衝之道。

不過，里奇蒙聯邦準備銀行的經濟學家提醒，不應把每一個第二份工作都視為經濟壓力的跡象。他們援引先前的研究指出，與條件相近的單一工作者相比，同時從事多份工作的勞工，往往在主要工作中賺取更高的收入。經濟學家表示，這顯示第二份工作可能反映的是「能力與機會」，而非在單一雇主處工作的時數或薪水不足。

更多女性正在同時兼任不同工作。圖為阿奎諾是一名保險經紀人，但她仍在自己最喜歡的餐廳兼職。(美聯社)