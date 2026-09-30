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不怕AI搶飯碗 未來10年這10種工作最吃香

編譯周靜芝╱綜合報導
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未來10年預測成長最快的10大職業中，專科護理師位居榜首。(美聯社)
未來10年預測成長最快的10大職業中，專科護理師位居榜首。(美聯社)

美國勞工統計局(BLS)近日發布了一份報告，預測2025至2035年間美國勞動力將如何增長，以及隨著經濟發展，哪些職業的就業機會增加最多。儘管AI科技的發展，讓許多人擔心飯碗不保，但該報告列舉的未來10年預測成長最快10大職業中，半數以上與醫療保健產業相關，同時也包含部分能源領域。

福斯財經網(Fox Business)報導，根據BLS的就業預測，預計2025至2035年間，美國經濟將總計新增590萬個職位，期間總就業人數從1.703億人增至1.762億人，相當於3.5%的成長率，低於2015年至2025年間10.9%的成長率。

勞工統計局在報告中指出，由於年齡增長，出現健康併發症的機率也會增加，因此預期人口老化將帶動對各類醫療保健及社會服務的需求，包括居家健康照護與個人護理服務。

未來10年預測成長最快的10大職業中，專科護理師位居榜首，預計該職業在2025至2035年間的就業人數將成長41%，相當於將新增約13萬7800個職位。

報告中成長速度第二快的職業是太陽能光電板安裝人員，預計至2035年該職位將增加36.5%，亦即多了約1萬1300個工作機會。

BLS指出，未來10年間電力需求預計將顯著增長，將帶動太陽能光電板安裝人員以及名列榜單中另一類職位的需求。

資料科學家排名第三，就業人數將成長34.6%，亦即增加9萬5400個職位；而風力發電機技術人員則被預測為增長速度第四快的職業，2025至2035年間的增長率為29.5%，亦即增加3500個職位。

醫療與健康服務經理的就業人數預計將增長24.2%，在此期間新增15萬5100個職位，為就業人數增加最多的職位。

物理治療師助理在BLS報告中位列增長速度第六快的職業，預計至2035年將成長23%，亦即多出2萬6200個工作機會。

延續醫療保健職業主導未來十年增長最快十大職業的趨勢，精神科技術人員以22.3%的增長率名列第七，未來10年將新增3萬6000個職位。

2025至2035年間成長最快的10大職業中，排在最後三位的分別是：電腦與資訊研究科學家，成長率為21.8%、新增8400個職位；職能治療助理，成長率為21.5%、新增1萬1200個職位；以及眼科醫療技術人員，增長率為21.4%、新增1萬5500個職位。

太陽能光電板安裝人員的工作，預計至2035年將增加36.5%。(美聯社)
太陽能光電板安裝人員的工作，預計至2035年將增加36.5%。(美聯社)

精華 FAQ

  • BLS預估這10年間美國經濟將新增590萬個職位，總就業人數由1.703億增至1.762億，成長率約3.5%，低於前10年的10.9%。

  • 榜首是專科護理師，成長41%；其次是太陽能光電板安裝人員36.5%；資料科學家34.6%；風力發電機技術人員29.5%，顯示醫療、能源與科技需求都很強。

  • BLS指出，人口老化會提高健康併發症風險，進而推升居家照護、個人護理與各類醫療及社會服務需求，因此多數高成長職缺集中在醫療保健領域。

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