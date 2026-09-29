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終關懷醫護人員：民眾對死亡的最大誤解 來自電影情節

記者顏伶如／綜合報導
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從事安寧療護的醫師、護士以及臨終關懷社工表示，民眾對死亡存有誤解。示意圖(路透)
從事安寧療護的醫師、護士以及臨終關懷社工表示，民眾對死亡存有誤解。示意圖(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：安寧醫護指出，民眾對死亡最大的誤解來自電影情節。
  • 重點二：臨終過程多半不是瞬間離世，而是身體逐步關機的變化。
  • 重點三：家屬不必強迫進食，也不應誤以為嗎啡會加速死亡。

哈芬登郵報(HuffPost)報導，從事安寧療護(hospice care)的醫師、護士以及臨終關懷社工表示，民眾對死亡存有誤解，而最大的誤解則來自電影情節。流行文化經常把死亡描述為安靜且迅速，閉上雙眼，雙臂交叉於胸前便離開人世，但實際狀況並非如此。

華盛頓州安寧照護品質經理兼註冊護理師潘妮·史密斯(Penny Smith)說，父親臨終前對身邊護士說「我差不多要走了」，幾分鐘之後便過世，但這種情況在她自己數十年的護士生涯裡卻非常少見。

史密斯說，死亡通常像是一個過程，臨終者進入一個沒有反應的狀態，身體出現各種狀況，膚色在變，呼吸在變，最終悄然離去。

2020年新冠疫情封城期間，史密斯開始在TikTok發布有關在安寧病房工作心得的影片，後來累積64萬名追蹤粉絲。她說，身為安寧護理師，曾經陪伴過許多家庭，家屬看到臨終病人的狀況經常感到不安或害怕，她則安慰家屬「那很正常，我們經常看到這種情形」。

對於民眾對死亡的最大誤解，她在一支TikTok影片中舉例說，當人體正在「關機」時，不想喝水是正常的。家屬經常因為看到臨終患者不想進食而擔心患者會餓死。

她說，已經進入臨終狀態的患者並不需要食物，家屬此時若強迫或勸誘進食，例如說「再吃一口，吃點東西也好」，反而造成壓力。

紐約長老教會艾倫醫院(New York-Presbyterian Allen Hospital)緩和醫療(palliative care)諮詢服務資深社工艾希霍爾茨-赫勒(Frances Eichholz-Heller)表示，家屬經常擔心使用嗎啡和其他鴉片類藥物會加速親人死亡，因此必須向家屬解釋說，如果很快去世是因為本來就屬於臨終狀態，不是因為嗎啡致死，使用嗎啡是為了減輕患者痛苦。

北卡羅來納州安寧療護醫師兼臨終陪伴員(end-of-life doula)塞提(Aditi Sethi)表示，家屬要注意自己的恐懼不安可能造成臨終患者不願分享某些感受。

塞提說，某些臨終患者嘗試向親人訴說體驗，但家屬卻因為不安而迴避，僅用「你不會死，不要亂想」等回應搪塞。塞提指出，感情緊密的親人經常悔恨最多，他們因為太害怕失去親人，以至於無法在親人最需要的臨終時刻在旁陪伴。

相對的，如果家人關係緊張，也無須在最後一刻強求不真實的連結。史密斯說，人際關係是私密感受，如果以前關係不好，沒有義務要去陪伴臨終者。

家屬經常擔心使用嗎啡和其他鴉片類藥物會加速親人死亡，但使用嗎啡其實是為了減輕患者...
家屬經常擔心使用嗎啡和其他鴉片類藥物會加速親人死亡，但使用嗎啡其實是為了減輕患者痛苦。(美聯社)

精華 FAQ

  • 專家認為，最大誤解來自電影與流行文化，把死亡想像成安靜、迅速、閉眼即逝的片段；但真實臨終往往是緩慢過程，身體會先出現多種變化。

  • 醫護表示，臨終時不想喝水、不想進食很常見，通常代表身體正在關機，不是刻意拒絕照顧。此時強迫吃喝反而會增加壓力，家屬應以陪伴為主。

  • 家屬常怕嗎啡等鴉片類藥物會加速死亡，但社工與醫護強調，若病人很快離世，多半是因為本來就已臨終；使用嗎啡的目的，是減輕疼痛與不適。

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