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癌末的她 慶幸等到藥物安樂死 身障團體：不利弱勢族群

編譯莊瑞萌／綜合報導
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羅伯森等到以她命名的「黛布法」生效，讓像她這樣的末期病患能使用致命處方結束生命。...
羅伯森等到以她命名的「黛布法」生效，讓像她這樣的末期病患能使用致命處方結束生命。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：伊利諾州黛布法生效，成中西部首州允許末期病患致命處方。
  • 重點二：末期癌患羅伯森推動立法，盼以尊嚴方式自主結束生命。
  • 重點三：宗教與身障團體反對，憂醫療協助死亡恐使弱勢更受威脅。

伊利諾州「黛布法」(Deb's law)9月12日生效，成為中西部首個、全美第13個允許末期病患使用致命處方結束生命的州。推動該法的癌末患者黛布．羅伯森(Deb Robertson)見證立法，但宗教與身心障礙團體強烈反對，認為此舉將弱勢族群置於險境。

美聯社報導，羅伯森倒數著日子，希望自己能等到以她命名的「黛布法」生效，讓像她這樣的末期病患能使用致命處方結束生命。她確診罕見侵襲性癌症後，不得不從服務無家可歸青少年的30年工作退休。

隨著癌症迅速蔓延全身，羅伯森感覺自己「就像一顆隨時可能爆炸的定時炸彈」。她成為推動醫療協助死亡合法化運動的公開代言人，分享自身故事，從芝加哥近郊前往州府春田市說服議員立法。

9月12日，又稱「醫療協助安樂死法」(Medical Aid And Dying Bill)的「黛布法」終於生效，羅伯森與親友在家中慶祝。68歲的羅伯森說，「我相信上帝給我這段額外時間，是讓我見證這項法律通過。我認為人有權以有尊嚴、自己作主的方式離開人世。」

近年來，允許醫生協助末期病患以藥物結束生命已在多國合法化，紐約州和伊利諾州近期加入這股立法浪潮的行列。但是宗教團體、議員和身心障礙倡議者等許多人基於道德理由反對。四肢癱瘓的芝加哥身心障礙倡議者佩恩(Ebony Payne)就說，「這讓像我這樣有發展障礙、心理障礙和身體障礙的人陷入危險」。

教宗良十四世(Pope Leo XIV)也發聲，呼籲州長普立茲克(JB Pritzker)不要簽署法案，後來並表示對家鄉伊利諾州通過天主教會譴責的法律「非常失望」。民調顯示多數美國人認為醫療協助死亡在道德上可接受或不是道德問題，但不同信仰和政治立場看法各異。

「華盛頓生命終結」(End of Life Washington)組織主任卡恩(Jessica Kaan)醫師已協助數百名病患進行醫療協助死亡。她的母親是虔誠基督徒，基於宗教理由反對，看到女兒參與這種事嚇壞了。

卡恩表示，她主張人們應該擁有選擇的權利，而她的觀點，來自她親眼見證過的各種死亡經歷，其中包括俗稱漸凍症的肌萎縮性側索硬化症(ALS)患者。

卡恩說，「我尊重有人不想為自己做出這個選擇，我不喜歡的是有人試圖干涉別人的選擇。」

85歲的聖地牙哥居民雷德葛羅夫(Peter Redgrove)罹患末期骨髓癌和白血病，他在19次化療後決定安排自己的死亡方式。他說，「既然有辦法結束，我實在看不出在情感、心理和身體上繼續受苦有什麼意義。我不覺得硬撐到最後會有什麼獎勵。」他9月20日行使加州法律賦予的權利，服下致命藥物去世。

四肢癱瘓的芝加哥身心障礙倡議者佩恩(右，與母親談笑)反對黛布法。(美聯社)
四肢癱瘓的芝加哥身心障礙倡議者佩恩(右，與母親談笑)反對黛布法。(美聯社)

精華 FAQ

  • 該法允許符合條件的末期病患取得致命處方，藉由醫療協助的方式結束生命。伊利諾州也因此成為中西部首個、全美第13個相關合法化的州。

  • 羅伯森不只是等待法案生效的病患，也親自到州府遊說議員，並以自身經歷公開倡議。她認為人應有權以有尊嚴、自己作主的方式離開人世。

  • 宗教團體與身心障礙倡議者擔心，這類制度可能讓發展、心理或身體障礙者承受外界壓力，特別是弱勢病患更容易在資源不足或脆弱處境下被推向風險。

安樂死 癌症 伊利諾州

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