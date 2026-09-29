炒房投資客轉炒墓地 墓園價格漲幅65% 超過通膨的25%

近幾年隨著墓園花費漲幅超過通貨膨脹，某些投資客開始以炒房手段炒作墓地賺快錢；示意圖。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 墓園價格近年漲幅65%，明顯高於同期通膨25%

墓園價格近年漲幅65%，明顯高於同期通膨25% 重點二： 部分投資客模仿炒房手法，轉向買賣墓地圖利。

部分投資客模仿炒房手法，轉向買賣墓地圖利。 重點三：墓地雖具稀缺性，但買賣受州法與規定限制。

「房子大變身」(Flip This House)等實境節目走紅，在2000年代初期帶動「舊屋翻新轉手」(house-flipping)的投資風潮，近幾年隨著墓園花費漲幅超過通貨膨脹 ，某些投資客開始以炒房手段炒作墓地。理財網站「金錢智慧」(MoneyWise)報導，某些項目不必涉及太多翻修工程就能轉手賣出，墓地剛好符合這個條件，有投資客現在就透過炒作墓地賺取快錢。

報導指出，炒作墓地看起來是個黑暗的概念，但其實不管市場狀況如何，民眾對於墓地的需求始終存在，供應則頗為有限，而且墓地無須像房屋一樣進行昂貴翻修。不是每個人一生都能擁有自己的房子，但生命終將結束，33%美國人對於後事安排選擇土葬，需要一個長眠之所。

頂級墓地價格可能數萬，過去幾年墓地價格上漲幅度遠遠超過通膨 ，私立墓園及火葬場已經發展成為價值40億的產業。

威克森林大學(Wake Forest University)墓園法教授馬許(Tanya Marsh)2024年曾在「魔鬼經濟學電台」(Freakonomics Radio)播客節目中說，墓園是另一種用途的房地產 ，如果思考某塊特定土地有何用途、如何從中獲利，墓園可能是其中選項。

專門從事墓地買賣的拜爾墓園仲介公司(Bayer Cemetery Brokers)表示，墓地價格從2018年到2024年上漲65%，消費者物價通膨在同期之間則上升25%；雖然墓地因為稀缺而可能隨著時間升值，但畢竟屬於小眾市場，尤其關於地點考量，如果不願耐心等待買家出現，恐怕很難脫手。

報導指出，炒作墓地並沒有像網路傳聞那般容易獲利。

提供刊登服務的「墓園交易所」(Cemetery Exchange)創辦人兼執行長沃爾頓(Maureen Walton)說，傳統意義上的「快速買賣脫手」套用在墓地上根本不切實際。

沃爾頓受訪時說，墓地要獲利必須很長時間，可能好幾年才能賣掉。她說，網站上有很多刊登廣告有效，但都是掛牌求售好幾年的項目。

她表示，隨然墓地地產每年都在升值，但二手市場利潤空間有限，因為買賣必須遵守州法規定與墓園內部規定，各州規範差別極大。

她表示，許多出售墓地的人都是賣幾十年前買入的項目，尤其是家族繼承的墓地，繼承人甚至不知親人長年持有這些墓地。

墓地要獲利必須很長時間，可能好幾年才能賣掉。(美聯社)