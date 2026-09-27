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想在12月25日前收禮物？美國郵政公布今年聖誕節寄件期限

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圖為費城一間美國郵政署（USPS）郵局。（路透）
圖為費城一間美國郵政署（USPS）郵局。（路透）

美國郵政管理局（USPS）公布2026年假期寄件及包裹運送期限，提醒民眾若希望聖誕節12月25日前收到禮物及賀卡，應依不同郵寄服務提前寄出；美國本土48州使用一般地面及一級郵件服務，建議最遲於12月17日寄出，Priority Mail則為12月18日，Priority Mail Express則為12月19日。

USPS公布的日期適用於寄往美國本土48州的郵件及包裹，不包括阿拉斯加州及夏威夷州。使用USPS Ground Advantage Service及First-Class Mail，建議寄件截止日均為12月17日；Priority Mail為12月18日，Priority Mail Express則為12月19日。

若寄往阿拉斯加州、夏威夷州、波多黎各及美國屬地，Ground Advantage Service的建議截止日提前至12月16日；First-Class Mail為12月17日，Priority Mail為12月18日，Priority Mail Express則為12月19日。

至於國際郵件，USPS建議寄往非洲、亞洲及太平洋地區、澳洲及紐西蘭、加拿大、加勒比海、中南美洲、歐洲、墨西哥及中東等地區的First-Class Package International及Priority Mail International，最遲於12月9日寄出；Priority Mail Express International則為12月16日。不過，USPS提醒，完整的軍事地址及國際地址寄件建議日期，應於10月中旬起查看官方假期寄件頁面。

除了寄件服務，USPS今年也繼續推出「Operation Santa」計畫，接受美國本土、夏威夷及波多黎各兒童及家庭寄出的聖誕願望信，收信截止日為12月5日。這項計畫今年邁入第114年，民眾可從11月16日起認領信件並回覆，協助實現孩子及家庭的節日願望。

此外，USPS近期也推出2026年節日郵票，包括新的全球永久郵票「Winter Wreath」，以及「Christmas Cookies Forever」系列郵票，供民眾寄送節日賀卡及郵件。

精華 FAQ

  • 若要在12月25日前收到包裹或賀卡，USPS建議寄往美國本土48州的Ground Advantage Service與First-Class Mail最遲12月17日寄出，Priority Mail為12月18日，Priority Mail Express為12月19日。

  • 對阿拉斯加州、夏威夷州、波多黎各及美國屬地，Ground Advantage Service截止日提前到12月16日，First-Class Mail為12月17日，Priority Mail為12月18日，Priority Mail Express仍是12月19日。

  • Operation Santa收件截止日為12月5日，11月16日起可認領信件；國際郵件中，First-Class Package International及Priority Mail International建議12月9日前寄出，Priority Mail Express International則為12月16日。

郵政 聖誕節 阿拉斯加州

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