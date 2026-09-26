我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

轉角遇「狼」華女上班驚魂 靠這招破險境

富裕地區也零元購？華人買菜5分鐘竟遭槍指

華人從加州搬到波士頓「天都黑了」 9月清晨僅8度、最不習慣這一點

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
網友來到波士頓後經常感到天空灰濛濛，9月氣溫已明顯轉涼。氣候示意圖，非新聞事件圖...
網友來到波士頓後經常感到天空灰濛濛，9月氣溫已明顯轉涼。氣候示意圖，非新聞事件圖。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

一名從加州搬到波士頓的華人網友，因陰冷天氣、地鐵規則與複雜路況感到不適應，也引發不少美東生活經驗分享。

從陽光充足的加州搬到麻薩諸塞州，氣候、交通及生活制度上的落差，讓一名小紅書的華人網友「Ruby醬」直呼「天都黑了」。她表示，過去在加州總覺得每天明亮晴朗，來到波士頓後卻經常感到天空灰濛濛，9月氣溫已明顯轉涼，日前清晨6時多準備到查爾斯河跑步，出門發現只有攝氏8度，讓她站在門口愣住，難以相信寒意這麼早報到。

除了天氣，波士頓的大眾運輸也讓她尚未適應。「Ruby醬」形容綠線、橘線班次常令人摸不著頭緒，顯示還有3分鐘進站，過一會兒查看依然是3分鐘；另一次搭車時被工作人員要求補票，當下完全不清楚發生什麼事。搬家後辦理駕照同樣需要重新學習，加州使用的DMV，在麻省改稱RMV，就連鄰近日期的預約也不容易搶到，只能不時登入系統查看。

開車更是另一項挑戰。「Ruby醬」表示，波士頓道路分岔、單行道及不規則路口眾多，Google地圖提示右轉時，眼前有時同時出現三個路口，讓人無法立刻判斷方向。她常在「應該是這裡」的猶豫中轉錯彎，結果多繞12分鐘，忍不住懷念加州相對橫平豎直的道路，甚至開始想念過去嫌麻煩的DMV。

不少曾在美東生活的網友對她的感受深有同感，指出波士頓冬季漫長，日照時間縮短後，下午4時多便可能天黑；遇上大雪，還得處理鏟雪、挖車及冰雪路面等問題。有網友建議，若住獨立住宅，應提早準備雪鏟及融雪鹽，避免降雪前夕缺貨；氣喘、鼻炎或花粉過敏者，也應留意寒冷空氣與春季花粉帶來的不適。

不過，也有網友認為麻州並非全是缺點。波士頓擁有歷史建築、文化氣息、明顯四季及較完整的大眾運輸，秋季紅葉、摘蘋果和海岸風景也別具魅力。有人提醒，適應新生活最大的障礙，是試圖在新城市複製舊有習慣，不妨讓自己重新認識當地節奏。

精華 FAQ

  • 她最不適應的是波士頓陰冷、灰濛的天氣，和加州陽光充足的環境落差很大。9月清晨外出跑步時，還遇到只有8度的低溫，讓她直呼天都黑了。

  • 她提到綠線、橘線班次常不準時，顯示3分鐘卻遲遲沒來；另一次搭車又被要求補票，當下不清楚原因。這些經驗讓她覺得波士頓交通規則不易上手。

  • 波士頓道路分岔、單行道和不規則路口很多，導航雖提示轉彎，但常同時出現多個路口，容易判斷錯誤。她因此常轉錯彎，多繞12分鐘，也懷念加州較方正的道路。

波士頓 加州 華人

上一則

想抗衡SpaceX？貝佐斯扶植藍色起源 26年已挹注300億元

延伸閱讀

美國哪裡四季分明又不極端？華人點名3地區 西雅圖評價最兩極

美國哪裡四季分明又不極端？華人點名3地區 西雅圖評價最兩極
公路旅行想買水果卻撲空 華人走進小鎮驚見「另一個美國」

公路旅行想買水果卻撲空 華人走進小鎮驚見「另一個美國」
華人搭灰狗巴士橫跨美國「洛杉磯→紐約68小時」 她讚這點最值回票價

華人搭灰狗巴士橫跨美國「洛杉磯→紐約68小時」 她讚這點最值回票價
一個人在美國容易孤獨？ 華人曝生活現況：社交圈全靠養孩子

一個人在美國容易孤獨？ 華人曝生活現況：社交圈全靠養孩子

熱門新聞

尹集憲(左)、尹集成(右)與舊金山前市長布里德(中)交談。（本報檔案照）

從白手起家到政壇大金主 華裔「麥當勞大王」：回饋國家

2026-09-22 14:23
示意圖。（取自123RF）

佛州母與兒亂倫 偷歡「百次」綠帽夫一臉懵：婚姻很幸福

2026-09-17 13:21
美國新聞與世界報導曾經連續15年將普林斯頓大學列為全美排名第一大學，但最新排名顯示，今年麻省理工學院(圖)躍居第一名，普林斯頓大學跌至第二。(美聯社)

「全美第1大學」換人了 麻省理工擠下15年冠軍普林斯頓

2026-09-22 19:44
緬因州捕獲的母青蟹有大量的卵。(美聯社)

歐洲青蟹氾濫 北美海域生態遭殃 吃蟹消滅牠？得鼓勵漁民捕撈

2026-09-23 02:22
遭白宮封殺的MS NOW記者希雅德(Vaughn Hillyard)21日在白宮外播報。歐新社

福斯等4大電視台暫停採訪川普 聲援CNN捍衛新聞自由

2026-09-21 15:19
兩名中國公民因涉嫌入籍造假及槍械犯罪，日前在密蘇里州投案，該案由聯邦調查局(FBI)調查(示意圖)。(FBI官方臉書)

中國女為快速入籍從軍 離婚又嫁中國男 涉造假投案

2026-09-22 11:58

超人氣

更多 >
「中國好聲音」導師劉歡去世 享年63歲 北京奧運唱紅「我和你」

「中國好聲音」導師劉歡去世 享年63歲 北京奧運唱紅「我和你」
MLB／季後賽最後門票 太空人、遊騎兵都輸 確定誕生史上最差分區冠軍

MLB／季後賽最後門票 太空人、遊騎兵都輸 確定誕生史上最差分區冠軍
習近平穿中山裝赴國宴藏訊號 WSJ：川普熱情禮遇幾乎換不到讓步

習近平穿中山裝赴國宴藏訊號 WSJ：川普熱情禮遇幾乎換不到讓步
消費249只給20 他挑戰百分比小費文化 掀論戰

消費249只給20 他挑戰百分比小費文化 掀論戰
川普15歲孫女用中文問候 習近平夫婦：沒想到長這麼高了

川普15歲孫女用中文問候 習近平夫婦：沒想到長這麼高了