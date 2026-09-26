華人從加州搬到波士頓「天都黑了」 9月清晨僅8度、最不習慣這一點

網友來到波士頓後經常感到天空灰濛濛，9月氣溫已明顯轉涼。氣候示意圖，非新聞事件圖。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 一名從加州搬到波士頓的華人網友，因陰冷天氣、地鐵規則與複雜路況感到不適應，也引發不少美東生活經驗分享。

從陽光充足的加州 搬到麻薩諸塞州，氣候、交通及生活制度上的落差，讓一名小紅書的華人 網友「Ruby醬」直呼「天都黑了」。她表示，過去在加州總覺得每天明亮晴朗，來到波士頓 後卻經常感到天空灰濛濛，9月氣溫已明顯轉涼，日前清晨6時多準備到查爾斯河跑步，出門發現只有攝氏8度，讓她站在門口愣住，難以相信寒意這麼早報到。

除了天氣，波士頓的大眾運輸也讓她尚未適應。「Ruby醬」形容綠線、橘線班次常令人摸不著頭緒，顯示還有3分鐘進站，過一會兒查看依然是3分鐘；另一次搭車時被工作人員要求補票，當下完全不清楚發生什麼事。搬家後辦理駕照同樣需要重新學習，加州使用的DMV，在麻省改稱RMV，就連鄰近日期的預約也不容易搶到，只能不時登入系統查看。

開車更是另一項挑戰。「Ruby醬」表示，波士頓道路分岔、單行道及不規則路口眾多，Google地圖提示右轉時，眼前有時同時出現三個路口，讓人無法立刻判斷方向。她常在「應該是這裡」的猶豫中轉錯彎，結果多繞12分鐘，忍不住懷念加州相對橫平豎直的道路，甚至開始想念過去嫌麻煩的DMV。

不少曾在美東生活的網友對她的感受深有同感，指出波士頓冬季漫長，日照時間縮短後，下午4時多便可能天黑；遇上大雪，還得處理鏟雪、挖車及冰雪路面等問題。有網友建議，若住獨立住宅，應提早準備雪鏟及融雪鹽，避免降雪前夕缺貨；氣喘、鼻炎或花粉過敏者，也應留意寒冷空氣與春季花粉帶來的不適。

不過，也有網友認為麻州並非全是缺點。波士頓擁有歷史建築、文化氣息、明顯四季及較完整的大眾運輸，秋季紅葉、摘蘋果和海岸風景也別具魅力。有人提醒，適應新生活最大的障礙，是試圖在新城市複製舊有習慣，不妨讓自己重新認識當地節奏。