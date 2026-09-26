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準備參選？伊州州長自曝服用GLP-1 甩肉80磅

編譯廖振堯／綜合報導
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伊利諾州民主黨籍州長普立茲克首度公開自己服用GLP-1類藥物，已經減重80磅。(...
伊利諾州民主黨籍州長普立茲克首度公開自己服用GLP-1類藥物，已經減重80磅。(美聯社)

伊利諾州民主黨籍州長普立茲克(JB Pritzker)的體重屢遭川普總統嘲諷，他在21日播出的哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)專訪中，首度公開自己服用類升糖素胜肽-1(GLP-1)減重藥物。數月來，伊州政壇一直流傳他可能使用此類藥物的說法，而大幅減重也可能是普立茲克為2028年參選總統做的前置作業。

據CBS新聞網報導，普立茲克在專訪中透露被診斷出罹患糖尿病後，已服用GLP-1類藥物兩年，目前已減重80磅，身體感覺「好很多」。他表示大多數早上會去步行約4哩，醫生也告訴他可能一輩子都需要服用這些藥物。談到自己的體重時，普立茲克說，他「這輩子大部分時間都過重」，並提到他父親體重過重，39歲時夏威夷打網球時心臟病發，母親目睹整個經過，「他死在她的懷裡。」

當CBS問及普立茲克服用GLP-1藥物是否是為了參選總統做準備時，他僅說「還沒有決定未來可能做什麼」。不過普立茲克將於11月尋求第三個州長任期。

川普曾多次嘲諷普立茲克的體重，包括暗示他應該「多花點時間去健身房」，還稱他是「邋遢鬼」、「老是想吃東西」。普立茲克亦曾暗示川普應該減掉一些體重，2025年8月他跟記者說：「關於體重這個問題，跟我半斤八兩的人才會懂。」

現代總統大選中，候選人在參選前減重並不罕見。時任新澤西州州長克里斯蒂(Chris Christie)於2013年接受減重手術，之後參加2016年共和黨總統初選。

川普第一任期國務卿兼中央情報局(CIA)局長龐培歐(Mike Pompeo)也曾在六個月減90多磅，後來才決定不參加2024年總統大選。

龐培歐將減重歸因於「幾乎每天」運動以及「飲食得當」。但減重專家對於有人能在如此短的時間內、且未接受手術或醫療介入的情況下，減掉這麼多體重的說法嗤之以鼻。

副總統范斯2024年競選時曾透露，過去兩年他減重30磅。而這次減重也幫助他引起川普的注意。

范斯將自己身材變得更加精瘦歸因於「吃得更健康」，並在接受「每日郵報」(Daily Mail)採訪時堅決否認自己曾服用任何藥物來加速減重。「時間會證明一切，老兄。」范斯說，「三個月後，說不定我會胖很多。」

前新澤西州州長克里斯蒂於2013年接受減重手術。(美聯社)
前新澤西州州長克里斯蒂於2013年接受減重手術。(美聯社)

精華 FAQ

  • 他在CBS專訪中表示，自己因罹患糖尿病已服用GLP-1類藥物2年，身體狀況也因此改善許多，並非只為外界猜測的政治目的而做說明。

  • 他透露自己已減重80磅，平時早上常步行約4哩，且自覺「好很多」。醫生也告知他，這類藥物可能需要長期甚至終身使用。

  • 因為普立茲克近來大幅瘦身，加上他未排除未來政治動向，外界便猜測可能是為2028年總統大選預作準備；但他僅說「還沒有決定未來可能做什麼」。

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