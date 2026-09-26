頻傳GLP-1藥物致失明 好發50歲以上

愈來愈多訴訟指控，GLP-1減重藥物對患者造成永久的視力損害。(示意圖，美聯社)

禮來(Eli Lilly)藥廠與丹麥 藥廠諾和諾德(Novo Nordisk)，近來面臨愈來愈多類升糖素胜肽-1(GLP-1)減重藥物的訴訟，內容指控Ozempic與Zepbound等藥物對患者造成永久的視力損害。

「今日美國報」報導，過去一年針對GLP-1藥物提出的一系列訴狀，聚焦「非動脈炎前部缺血性視神經病變」(NAION)，這種罕見疾病會造成視力急劇改變或喪失，嚴重恐失明，目前好發於50歲以上患者。

訴訟指控使用GLP-1藥物之後，出現永久性的視力喪失與損害。

原告主張，禮來與諾和諾德早已知悉，或應當知悉NAION的副作用與風險增加，卻未事先告知病患；目前美國藥物仿單(warning labels)上並未列出此風險，但部分國家的更新版仿單已加註警語。

現有數千宗訴訟在州法院及聯邦法院提出，其中至少4000件已被併入規模更大的聯邦及州訴訟，指控禮來和諾和諾德，內容涉及腸胃道傷害及視力喪失等嚴重併發症 。

NAION是近期多數新提訴訟的焦點，新澤西州 法院去年以來收到近百件與NAION直接相關的案件，費城地區的案件也層出不窮。

今年7月一件在賓州法院提告禮來的訴訟指出，被告企圖隱瞞或淡化其藥物相關風險，包括罹患NAION，藉此營造這類減重藥物宛如「神奇藥丸」的觀感。

今日美國報今年初曾報導，一名63歲男子2023年透過處方藥Ozempic控制糖尿病，孰料用藥四個月後，某天一覺醒來發現單眼視力喪失。

他當時並不知道該藥物已在部分臨床試驗與研究中，被發現存在視力問題的風險，因此持續服用；2024年10月，另一眼視力也告喪失，如今是法定盲人，被迫辭去工作並放棄職業駕駛執照，無法再看孫子打棒球，退休旅遊計畫也被迫擱置。

克利夫蘭診所(Cleveland Clinic)解釋，NAION會造成單眼、有時雙眼突發性視力喪失，即「眼中風」，原因是視神經血流不足。

醫界尚不完全清楚GLP-1的致病機轉，但糖尿病、高血壓或低血壓、貧血、睡眠呼吸中止症及偏頭痛等健康狀況，可能與眼部血流受阻有關，吸菸等生活型態因素及用藥也可能增加風險。

美國眼科學會(AAO)表示，NAION在50歲以上族群較常見但仍屬罕見，美國50歲以上族群每年每10萬人中約兩人至10人確診，一般族群發生率則降至每10萬人不到一人。

NAION目前尚無治療方法，醫師只能根據個案治療已出現的症狀，並提供支持性照護。

「非動脈炎前部缺血性視神經病變」會造成視力急劇改變或喪失，嚴重恐失明。(美聯社)