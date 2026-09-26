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藥廠砸數億元請醫師宣傳GLP-1 成減肥藥熱潮隱形推手

記者顏伶如／綜合報導
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從2018年以來，禮來藥廠以及諾和諾德已向25萬名能夠開立處方藥物的醫師及專科護...
從2018年以來，禮來藥廠以及諾和諾德已向25萬名能夠開立處方藥物的醫師及專科護理師至少支付過一次款項。(美聯社)

華盛頓郵報報導，藥廠投入數億資金說服醫師開立腸道荷爾蒙類升糖素胜肽-1(GLP-1)處方藥，成為美國掀起減肥藥熱潮的隱形推手。

家庭醫師康波斯(Carlos Campos)除了位於德州中南部診所的平日工作之外，還建立一份穩定的副業。過去七年，藥廠支付康波斯將近100萬元，請他在德州與其他地區幫忙宣傳GLP-1糖尿病與減重藥物的好處。

康波斯形容自己很像一名「福音傳教士」。他說：「藥廠聘請我是為了推銷科學。」

根據華郵對政府公開數據的分析，以及參與行銷計畫的六名醫師採訪，從2018年以來，禮來藥廠(Eli Lilly)以及諾和諾德(Novo Nordisk)已向25萬名能夠開立處方藥物的醫師及專科護理師(nurse practitioners)至少支付過一次款項。2018年是諾和諾德糖尿病藥物胰妥讚(Ozempic)上市之後的第一個完整年份。

過去從來沒有一款處方藥獲得如此規模的宣傳。根據藥商向聯邦政府申報的數據，各大藥廠的減重藥宣傳活動花費累計超過2億7000萬元，2025年當中便付款給開立處方藥的14萬名醫生與護士，是付款金額最高的一年。

某些醫學專家指出，藥廠付費給醫師對消費者而言是一種隱藏行銷，有利益衝突之嫌；醫師參加藥廠舉辦的研討會、從副業當中收取藥廠酬勞，對患者與整個醫療體系來說都帶來風險。

舊金山加大(University of California at San Francisco)名譽教授兼醫師魯斯提(Robert Lustig)說，不少患者一進診間就跟開口要某種減重藥，如果醫生不開處方，病患就去找願意開藥的醫師。他說：「問題越來越嚴重，民眾注意焦點已經轉移，覺得只要吃藥、打針，就可以想吃什麼就吃什麼，但這樣其實治標不治本。」

減重藥品在2025年的總銷售額(不含回扣與折扣)超越其他藥品，禮來的Mounjaro、Zepbound以630億元成績居首，諾和諾德的Ozempic、Wegovy則以590億元排名第二。

俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫(Medicare)今年7月開始把減重藥物列入給付，政府支出估計將暴增到數十億元。

藥廠投入數億資金說服醫生開立GLP-1處方藥，成為美國掀起減肥藥熱潮的隱形推手。...
藥廠投入數億資金說服醫生開立GLP-1處方藥，成為美國掀起減肥藥熱潮的隱形推手。（示意圖，美聯社）

精華 FAQ

  • 報導指出，藥廠透過支付醫師演講、研討會與顧問費，讓他們向同行與病患推廣GLP-1藥物的療效與用途，以擴大處方量並推升市場接受度。

  • 自2018年以來，禮來與諾和諾德至少向25萬名能開處方的醫師與專科護理師支付過一次款項；2025年更是付款給14萬名醫護人員的一年。

  • 專家認為，藥廠付費宣傳可能造成隱藏行銷與利益衝突，讓患者更傾向要求開藥；同時Medicare今年7月納入給付後，政府支出恐暴增到數十億元。

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