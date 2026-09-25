「預測市場」搶客 拉斯維加斯賭場業全力圍剿

拉斯維加斯旅遊和賭場業低迷，且面臨預測市場的威脅。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 拉斯維加斯賭場業將預測市場視為新的生存威脅。

拉斯維加斯賭場業將預測市場視為新的生存威脅。 重點二： Kalshi與Polymarket以事件合約繞過州級博彩監管。

Kalshi與Polymarket以事件合約繞過州級博彩監管。 重點三：賭場聯手訴訟與立法，試圖全面圍堵預測平台。

今年夏天的拉斯維加斯賭場業很難過，這不僅是因為華氏115度(約攝氏46度)的高溫天氣與旅遊市場低迷，該業界今年同時還須面對一個全新的威脅：預測市場Polymarket的快速崛起。在此一可能關乎存亡的威脅下，拉斯維加斯的賭場業已經準備與預測市場「全面開戰」。

像Kalshi和Polymarket這樣的預測平台，用戶可以對體育、政治、文化和天氣進行投注，目前已從鐵粉集中的小眾領域，發展成為一個看似無處不在的數十億美元產業。

在川普 政府的默許下，這些預測平台被視為新創公司，而預測市場也被建構成金融交易市場，並非賭博型賭場或體育博彩公司。

在這種體系下，預測公司繞過了州博彩委員會，轉而獲得一個聯邦商品監管機構的許可，提供「事件合約」。這種安排也意味著它們無需像賭博那樣繳稅，而賭博去年為各州帶來了近180億元的稅收。

分析師將拉斯維加斯賭場業的生意下滑歸咎於消費者成本的上漲，而非預測網站，但賭場方面不敢掉以輕心。根據有線電視新聞網(CNN)採訪近20位消息人士透露，他們已動員起來，對預測市場「全面開戰」。

史蒂文斯(Derek Stevens)在拉斯維加斯擁有三家賭場與一家名為Circa Sports的公司，該公司在七個州設有體育博彩業務。他說：「預測市場不過是幾個書呆子想出的避稅主意，他們精明，但並不意味他們應該凌駕於法律之上。這些人是竊賊，是海盜，是強盜。」

賭場業已在今年夏天發動攻勢。一場由賭場業支持的訴訟為預測平台的反對者贏得了迄今為止最具影響力的勝利。第九巡迴上訴法院8月28日支持內華達州官員和拉斯維加斯賭場協會的立場，裁定各州可以把預測平台視做賭博業進行監管。

此外，在今年夏天稍早，從康乃狄克州到威斯康辛州，聯邦法官在一系列不利於預測網站的裁決中都引用了內華達州之前的判例。在國會中，議員們今年夏天也提出了5項旨在限制預測市場的新法案。

一些預測平台的支持者表示，賭場正在使用失敗的策略，他們過去曾使用這種策略來對付其他創新的賭博管道，例如部落博彩和線上撲克。

內華達州前共和黨參議員海勒(Dean Heller)針對賭場業對預測市場的攻擊行動表示，「這就是遊戲規則，我已經參與其中30年了。」他是預測平台Kalshi的顧問。他說：「這和我們之前看到的沒什麼兩樣。這就是賭場因應挑戰的方式。他們不喜歡競爭。他們想要壟斷。」

體育博彩公司Circa Sports(圖)也反對預測市場。(美聯社)