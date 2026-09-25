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野火竟成「預測市場」賭局 參議員憂助長縱火犯罪籲封禁

記者顏伶如／綜合報導
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預測市場允許民眾對於具有殺傷力的大規模野火進行押注，可能助長縱火犯罪。圖為去年1...
預測市場允許民眾對於具有殺傷力的大規模野火進行押注，可能助長縱火犯罪。圖為去年1月，加州南部發生寶馬山花園山火以及伊頓山火。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：9名民主黨參議員要求CFTC封禁野火預測市場。
  • 重點二：議員指野火押注恐誘發內線交易與縱火犯罪。
  • 重點三：墨克利另提法案，擬禁選舉與公職相關押注。

包括俄勒岡州參議員墨克利(Jeff Merkley)在內等九名民主黨參議員，共同致函美國商品期貨交易委員會(Commodity Futures Trading Commission)主席塞利格(Michael Selig)指出，預測市場Polymarket允許民眾對於具有殺傷力的大規模野火進行押注，結果不但創造內線交易空間，還可能助長縱火犯罪，讓公共安全受到威脅，更出現從自然災害當中獲利的道德疑慮，CFTC應該對預測市場平台祭出禁令。

加州南部2025年1月發生寶馬山花園(Pacific Palisades)山林大火以及伊頓山火(Eaton Fire)，共計31人死亡，1萬6000多棟房舍燒毀。當時預測市場接受了累計120萬多元的野火押注，宣傳口號說：「你無法預測火災，但可以拿它來交易。」

墨克利以及加州聯邦參議員巴迪亞(Alex Padilla)、加州聯邦參議員謝安達(Adam Schiff)、新罕布夏州聯邦參議員夏亨(Jeanne Shaheen)、內華達州聯邦參議員羅森(Jacky Rosen)、內華達州聯邦參議員馬斯多(Catherine Cortez Masto)、俄勒岡州聯邦參議員魏登(Ron Wyden)、明尼蘇達州聯邦參議員柯洛布查(Amy Klobuchar)等人在信中寫道：「線上賭盤開放對具有毀滅性的野火押注，讓遭受打擊的社區承受痛苦，一切只為了讓有錢有勢的人獲利。」

信中表示，州政府與地方消防官員指出，網路押注還存在另一個更高風險，就是有人可能受到誘惑而縱火以確保押注成功，或者干擾正在進行的救火行動。

美國正進入另一個可能出現嚴峻考驗的野火季節，國會議員在信中呼籲CFTC對國內外指定合約市場(Designated Contract Markets)平台建立符合常識的防護機制，並要求CFTC近日做出答覆。

墨克利在參院提出「禁止腐敗押注法案」(STOP Corrupt Bets Act)，內容要求禁止預測市場對選舉、政府行動、體育賽事、軍事行動進行押注。他也提出「終結預測市場腐敗法案」(End Prediction Market Corruption Act)，旨在禁止對於跟總統、副總統、國會議員或其他公職人員有關的事件進行預測交易。

針對寶馬山花園山火和伊頓山火，預測市場Polymarket接受了累計120萬多元...
針對寶馬山花園山火和伊頓山火，預測市場Polymarket接受了累計120萬多元的押注。(美聯社)

精華 FAQ

  • 包括俄勒岡州參議員墨克利在內的9名民主黨參議員聯名致函CFTC主席塞利格，要求對允許押注野火的預測市場平台採取行動，甚至考慮直接封禁。

  • 參議員認為，這類押注不僅可能創造內線交易空間，也可能誘使有人縱火或干擾救火行動，讓災難變成牟利工具，對公共安全與社會道德都造成衝擊。

  • 墨克利提出「禁止腐敗押注法案」與「終結預測市場腐敗法案」，主張禁止對選舉、政府行動、體育、軍事，以及與總統、副總統、國會議員相關事件進行預測交易。

野火 參議員 俄勒岡州

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