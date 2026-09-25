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運動博弈遊戲涉誘人成癮 賭輸仍無法自拔…律師興訟

記者顏伶如／綜合報導
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圖為FanDuel的應用程式。一律師指控FanDuel和DraftKings的博...
圖為FanDuel的應用程式。一律師指控FanDuel和DraftKings的博弈遊戲程式設計，誘人成癮導致玩家財務損失。 (路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：佛州律師控訴FanDuel與DraftKings以成癮設計誘玩家下注。
  • 重點二：她已對兩大運動博弈業者發動15件訴訟，求償賭博損失。
  • 重點三：CBS調查指VIP優惠與客製聯繫，讓輸錢玩家更難抽身。

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，佛羅里達州律師珍妮佛‧霍克斯特拉(Jennifer Hoekstra)上個月在指控Meta平台令人成癮設計的官司當中贏得勝利，Meta同意賠償各州171億元並做出修改，現在她把注意焦點轉移到大型運動博弈業者FanDuel和DraftKings，指控博弈遊戲程式設計誘人成癮導致玩家財務損失，總共發動15件訴訟。霍克斯特拉受訪時說：「我基本上代表因為運動博弈遊戲而失去房子、婚姻與孩子的玩家。」

她說，運動博弈遊戲的程式設計模式，幾乎就是要故意誘人上癮。

擁有大約1500萬名客戶的FanDuel受訪時則表示：「聲稱我們沒有採取積極行動來監督、遏止問題的所有指控，完全是錯誤的。」FanDuel表示，去年投入1.58億元推廣負責任博奕，共計5700人因為賭博行為遭到平台移除。

不過，CBS調查發現，博弈業者以各種手段設法讓玩家保持參與，即使出現賭博虧損，依然無法自拔；博弈業者推出的貴賓優惠(VIP perks)更讓玩家沉迷下注。

一名FanDuel前任員工說，當玩家出現下注金額過高的情況時，公司同事通常視若無睹。

報導指出，來自維吉尼亞州中部、從事害蟲防治推銷員的路易斯-海恩斯(Esteban Ruiz-Haynes)，使用運動博弈下注應用程式之前，根本不曾到現場看過冰上曲棍球職業比賽。但開始下注後，他很快就獲得FanDuel的VIP資格，收到許多特別禮物，例如球星簽名頭盔或球衣，生日時收到客服專員傳來祝壽訊息。

他說，每年下注金額在8萬元到12萬元之間，大概就是沿街登門推銷的年收入。如果覺得有勝算，會把整周收入拿去押注，贏了就像拿到兩倍薪水，輸了則只能吃泡麵。

住在紐約市的播客節目主持人魯傑羅(Louis Ruggiero)，三個月前在FanDuel輸掉10萬元之後，FanDuel將他升等為VIP，另外兩家運動博弈業者也說要讓他成為VIP。

他表示，自己不再只是客戶，已經成為業者鎖定目標，誘因變得更大，聯繫方式更趨客製化，財務損失也變得更深。

霍克斯特拉在訴狀中指出，運動博弈業者的應用程式設計跟社群媒體一樣，旨在故意讓使用者成癮。

DraftKings發言人表示，無法對進行中的訴訟發表評論，但公司非常重視負責任的參與，所有員工每年都有接受相關培訓。

圖為一名客戶在賭場的DraftKings窗口下注。(美聯社)
圖為一名客戶在賭場的DraftKings窗口下注。(美聯社)

精華 FAQ

  • 她主要控告FanDuel與DraftKings，認為兩家公司以類似社群媒體的成癮式程式設計吸引用戶持續下注，導致玩家出現嚴重財務損失，甚至影響家庭與生活。

  • 調查指出，業者會用VIP perks、客製化聯繫與獎勵維持玩家參與，即使玩家已明顯虧損，仍持續刺激下注慾望，使人更難抽身退出。

  • FanDuel否認外界指控，稱公司有積極監督並投入1.58億元推廣負責任博奕；DraftKings則表示因訴訟進行中不便評論，但強調重視負責任參與與員工訓練。

佛羅里達州 維吉尼亞州 Meta

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