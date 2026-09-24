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秋日來趟廊橋之旅 4條路線最適合自駕 從森林玩到農田

編譯周靜芝／綜合報導
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一名跑者經過費城威薩希肯谷公園的湯馬斯．米爾廊橋。(美聯社)
一名跑者經過費城威薩希肯谷公園的湯馬斯．米爾廊橋。(美聯社)

有著屋頂、外牆與木桁架的廊橋(covered bridges)，曾廣泛散見於美國鄉間，儘管現今的造橋技術早已超越它們。然而遺留下來的少數廊橋，不僅保存了早期的施工技術，也承載著建造及行經其上的社區歷史，它們也為公路旅行增添了幾分魅力，特別是在秋天。

漫旅(Travel+Leisure)雜誌報導，這些廊橋多坐落於河流、森林與農田之間、充滿田園風情的鄉間小路。雖然廊橋或許是自駕旅程的焦點，但沿途仍有許多值得駐足的地方，如探訪小鎮主街、秋色繽紛的健行步道，以及沿途的蘋果酒釀造廠。以下是探訪全美四項廊橋之旅的最佳自駕路線：

1. 佛蒙特州-蒙哥馬利與綠山山脈北部

118號公路是這條佛蒙特州北部自駕路線的主要幹道，途經蒙哥馬利(Montgomery)中心後，與通往傑伊峰(Jay Peak)的242號公路交匯。若從高速公路轉入支線小路，便能在蒙哥馬利這個被稱為「佛蒙特州廊橋之都」的城鎮發現六座廊橋，以及另一座橫跨埃諾斯堡(Enosburg)鎮界的廊橋。當地現存的所有橋梁均由謝爾登與薩瓦納德·朱埃特(Sheldon & Savanard Jewett)兄弟於1863年至1890年間建造，採用了建築師湯恩(Ithiel Town)所設計「湯恩式格構桁架」(Town lattice truss)的各種變體。

2. 賓州-巴克斯郡

巴克斯(Bucks)郡的官方自助導覽路線，形成一條貫穿農田與德拉瓦河沿岸社區的寬闊環線，多伊爾斯敦(Doylestown)、紐霍普(New Hope)和紐敦(Newtown)皆是便捷的起點。路線分為兩段，分別約需兩小時與90分鐘。現存的12座廊橋均採用「湯恩式格構桁架」，其中數座橋至今仍供車輛通行，其餘則被保存於公園內。

3. 新罕布夏州-莫納德諾克地區

斯旺齊(Swanzey)、溫徹斯特(Winchester)與基恩(Keene)周邊的城鎮，擁有新罕布夏州最易於探訪的廊橋群之一。沿著阿舒洛特(Ashuelot)河谷前行，可欣賞包括溫徹斯特精心製作的阿舒洛特廊橋在內的各座橋梁，接著繼續前往斯旺齊的廊橋。既可在悠閒的早晨欣賞這些橋梁，也可將其納入更長的莫納德諾克(Monadnock)地區自駕行程中。

4. 愛阿華州-麥迪遜郡

全長82哩的「廊橋景觀公路」始於溫特塞特(Winterset)，穿越愛阿華州中部的經典鄉村風光，最終抵達麥迪遜(Madison)郡現存的六座廊橋。其中五座為原始樣貌，而雪松(Cedar)橋則為複製品；目前僅有雪松橋仍開放車輛通行，但六座橋梁皆可步行或騎自行車穿越。這些橋梁因羅伯特·詹姆斯·華勒(Robert James Waller)的小說及其後改編的電影「麥迪遜之橋」而聞名全球，但這條路線不僅提供電影般的懷舊場景，沿途還會經過歷史悠久的溫特塞特鎮廣場與帕梅爾(Pammel)州立公園。

佛蒙特州伍德斯托克秋意漸濃，五彩繽紛的林木環繞橫跨奧陶奎奇河的中廊橋。(美聯社)
佛蒙特州伍德斯托克秋意漸濃，五彩繽紛的林木環繞橫跨奧陶奎奇河的中廊橋。(美聯社)

新罕布夏州溫特沃斯一座橫跨貝克河的廊橋上，懸掛一幅美國國旗。(美聯社)
新罕布夏州溫特沃斯一座橫跨貝克河的廊橋上，懸掛一幅美國國旗。(美聯社)

精華 FAQ

  • 因為廊橋多位於河流、森林與農田之間，秋天時沿線景色最具層次感，搭配鄉間小路、小鎮與健行步道，更能展現公路旅行的魅力。

  • 4條路線分別位於佛蒙特州蒙哥馬利與綠山山脈北部、賓州巴克斯郡、新罕布夏州莫納德諾克地區，以及愛阿華州麥迪遜郡。

  • 全長82哩，終點可看見6座廊橋，其中5座為原始樣貌、1座是複製品；雖僅雪松橋可通車，但全線都可步行或騎車，並串連溫特塞特與帕梅爾州立公園。

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