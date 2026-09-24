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下飛機別丟登機證 暫留身邊3用途 申請理賠能派上用場

編譯中心／綜合報導
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保留登機證一段時間，未來可能在申請理賠、查詢哩程或處理航班問題時派上用場。(美聯...
保留登機證一段時間，未來可能在申請理賠、查詢哩程或處理航班問題時派上用場。(美聯社)

不少民眾搭機抵達目的地後，通常會將登機證直接丟棄，或刪除手機裡的登機證截圖。不過登機證其實不急著丟，建議旅程結束後先保留一段時間，未來可能在申請理賠、查詢哩程或處理航班問題時派上用場，還能替自己省下不少時間、金錢與麻煩。

1. 可作為旅行紀錄

漫旅(Travel + Leisure)雜誌報導，航空公司偶爾可能會遺失航班紀錄，尤其是在哩程累積上，如果日後需要證明自己曾搭乘某趟航班，登機證就是一項有力證據。最好保留紙本登機證，因為電子登機證可能在航班抵達後消失，或無法再查看；保留實體登機證，也能在使用機場貴賓室或確認升等資格時派上用場。

2. 當哩程出現爭議

哩程累積計畫有時會出現技術問題，如果飛行常客哩程沒有正確累積，有登機證就能協助客服快速處理相關問題。部落格UniMoniTravel表示，如果是某家航空公司的常客計畫會員，可能需要出示登機證才能申請補登遺漏的點數或哩程。有時航空公司會遇到技術問題，導致哩程無法自動累積，保留登機證能提供領取獎勵必要的證明。

3. 航班被打亂憑證

航班延誤、取消，以及行李遺失，都是搭飛機時可能遇到的不幸狀況，若需要向旅遊保險提出理賠申請，或使用信用卡提供的相關保障，登機證可提供必要資訊，協助確認申請內容。保留登機證備用，就能更順利處理這些問題。

最後要注意保護個資。如果使用紙本登機證，要特別注意丟棄方式，因為登機證上的條碼包含許多敏感資料，包含常客會員編號，可能連結到電子郵件地址、電話號碼或其他個人資訊。建議先保留登機證，確認不再需要後，再將其撕碎或以安全方式銷毀。

精華 FAQ

  • 因為登機證可當作搭乘紀錄與重要證明，日後若航空公司紀錄遺失、哩程未入帳，或需要處理航班異常與理賠時，都能派上用場，省下補件與查證時間。

  • 若常客哩程因技術問題未自動累積，登機證可作為曾搭乘該航班的證據，方便向客服申請補登點數或哩程，也能提高處理效率，避免獎勵權益受損。

  • 登機證上的條碼可能含有常客編號及可連結的個資，因此先保留到確認不再需要，再以撕碎或其他安全方式銷毀，避免資料外洩與身分資訊被利用。

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