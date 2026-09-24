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TSA提醒上飛機別忘「花生醬是液體」 網：抹在三明治上

記者顏伶如／綜合報導
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運輸安全管理局提醒旅客，隨身攜帶花生醬必須遵守不得超過3.4盎司容量限制。(美聯...
運輸安全管理局提醒旅客，隨身攜帶花生醬必須遵守不得超過3.4盎司容量限制。(美聯社)

在搭乘下一趟航班前，旅客可能需要重新檢查一下行李中攜帶的物品，因為運輸安全管理局(TSA)提醒旅客，有一種常見食品也受到液體攜帶規定的限制。

經常出現於美國人廚房裡的花生醬，在機場過安檢時可能被攔下。隨身攜帶花生醬必須遵守不得超過3.4盎司(約100毫升)容量限制，否則就要放入託運行李。TSA於9月2日在社群網站X發文寫道：「花生醬就是液體，我們早就說過，這次附上憑據。」

TSA發文附上Google AI Overview螢幕截圖，解釋為何花生醬被歸類為液體。

根據TSA網站資料，乘客攜帶隨身行李的液體、膠狀物以及噴霧劑，都必須裝在3.4盎司或更小的容器當中，並且要能放進一夸脫大小的透明夾鏈袋(quart-sized bag)。超過容量限制則可打包放入託運行李。

旅遊部落格View From the Wing作家萊夫(Gary Leff)對福斯數位新聞(Fox News Digital)說，花生醬的黏稠度是受制於TSA液體規定的原因。

他說，TSA認為花生醬是液體，因為花生醬會順應容器形狀，不是保持固定形狀。

如果擔心機場餐點較為昂貴且選擇有限，萊夫建議旅客可以考慮在前往機場之前就先用餐，或者只攜帶符合TSA隨身行李規定的食物上飛機。

萊夫表示：「你只要離開機場，去任何其他地方，以同樣的價格，都能吃到更好的食物。」

花生醬被TSA認定為液體引發網路熱議，有Reddit用戶開玩笑寫道，想邀請TSA來喝喝看一品脫的花生醬，也有網友留言寫道，可以先把花生醬抹好在三明治上再帶到機場。

福斯數位新聞此前也報導過TSA的另一項提醒。當時，TSA針對一種不尋常的機場行為發表看法，引發旅客熱烈討論。

今年7月，TSA暗示旅客在機場長時間轉機等候時，可以攜帶吊床。TSA在社群媒體上發文表示：「沒有人說你不能帶吊床到機場。」

該單位建議旅客在架設吊床之前，先向各個機場確認，因為不同機場對吊床使用地點的規定各不相同。

這項建議在網路上引發旅客兩極化的反應。

有人認為，在人潮擁擠的航廈內使用吊床會造成他人不便；但也有人樂見其成，認為這是在長時間候機期間讓自己舒適一點的好方法。

乘客攜帶隨身行李的液體、膠狀物以及噴霧劑，都必須裝在3.4盎司或更小的容器當中，...
乘客攜帶隨身行李的液體、膠狀物以及噴霧劑，都必須裝在3.4盎司或更小的容器當中，並且要能放進一夸脫大小的透明夾鏈袋。(美聯社)

精華 FAQ

  • 因為花生醬會順應容器形狀、屬於黏稠物，TSA將它視為液體類物品，因此隨身攜帶時要遵守3.4盎司的限制，避免在安檢時被攔下。

  • 若是隨身行李，花生醬必須裝在3.4盎司或更小的容器內，並放進1個夸脫大小的透明夾鏈袋；若超過容量，就應改放託運行李。

  • TSA在X上以幽默口吻稱「花生醬就是液體」，還附上AI截圖佐證，讓網友覺得有趣，甚至有人開玩笑說可先抹在三明治上再帶進機場。

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