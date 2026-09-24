二手店30元購得畫作 拍賣價上看25萬元

示意圖。Image by D. from Pixabay

一名對高水準藝術品有敏銳目光和洞察力的收藏家，今年夏天在密西根州 一場資產拍賣會上僅以30元買下一幅畫，後來經鑑定發現這幅畫作者為美國傳奇的超現實主義大師阿伯克龍比（Gertrude Abercrombie），現在這幅畫在曼哈頓 的一場拍賣會上預計能拍出高達25萬元的價格。

紐約郵報（New York Post）報導，這名不具名的買家在看到購入的畫作左下角寫有「Abercrombie, ’51」的簽名時，意識到自己可能買到一件很特別的藝術品。

為了更了解創作這幅作品的藝術家，買家參觀了密爾瓦基美術博物館的巡迴展覽「格特魯德．阿伯克龍比：整個世界是一個謎」（Gertrude Abercrombie: The Whole World Is a Mystery），驚訝地在展覽的目錄中發現一張照片，照片中的畫作正是其所購買的「市議員梅里安的貝殼」（Alderman Merriam’s Shells），且還保留原始畫框。

「史密森尼雜誌」（Smithsonian magazine）報導，羅斯福大學的藝術史學家維寧格（Susan Weininger）是研究阿伯克龍比的權威專家，她鑑定該幅畫為真品。

這名幸運的買家隨後聯繫了贊助阿伯克龍比巡迴展覽的弗里曼拍賣公司（Freeman’s Auctions），如今該拍賣公司將於10月1日在其位於上東城舉辦的「戰後及當代藝術」（Post-War & Contemporary Art）拍賣會上出售這件作品。

「市議員梅里安的貝殼」描繪了芝加哥市議員梅里安（Robert Merriam）收藏的九個貝殼，梅里安的選區包括海德公園，而阿伯克龍比曾在該區居住和作畫。

弗里曼拍賣公司資深副總裁韋爾蘇姆（Zack Wirsum）對線上藝術市場與資訊平台Artnet表示，那些貝殼帶有迷人的尷尬感，在群眾中顯得孤獨，就像阿伯克龍比一樣，具有令人著迷的神秘感。

諷刺的是，就在拍賣行購入這幅畫的前幾周，韋爾蘇姆才對參觀者說，阿伯克龍比的作品有時會在資產拍賣會上被發現。