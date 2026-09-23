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清河道救鯡魚 麻州志工重開洄游路線

編譯廖振堯／綜合報導
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志工今年8月清理阿庫什內特河。(美聯社)
志工今年8月清理阿庫什內特河。(美聯社)

麻州阿庫什內特河(Acushnet River)曾是大西洋鯡魚(Atlantic herring)從港口一直到新貝德福(New Bedford)舊水庫的洄游路線，多年來卻因為水道阻塞，魚群數量大減；一群志工現在正努力清理河道，希望能恢復鯡魚產卵的盛況。

美聯社報導，400年前每年春季都有數十萬條大西洋鯡魚從海洋洄游到淡水區產卵，一些歷史數據甚至估計其數量接近100萬條，這種身長不超過14吋的銀魚是條紋鱸、無鬚鱈、鱈魚、鯊魚、海鳥的重要食物之一。但歐洲殖民者到來後，在上游建造了水壩，最初用於農業灌溉，後來用於磨坊和工廠。

阿庫什內特河下游，曾是文學名著「白鯨記」(Moby-Dick)主角前往楠塔基特(Nantucket)的航道，如今充斥著垃圾、斷枝和雜草。新貝德福自然資源保護官員表示，以前河狸會清理掉那些灌木叢，為鯡魚提供棲息地，但現在也沒有河狸了。

自2002年以來，麻州政府與當地科學家一直致力恢復阿庫什內特河的鯡魚數量，清除了過度生長的植物與雜物，還建造幫助洄游的「魚梯」(fish ladder)；同時，州政府和聯邦政府在2006年和2012年頒布了商業鯡魚捕撈禁令，此後又關閉了大部分河流的商業和休閒鯡魚捕撈活動。種種努力使得大約10年前鯡魚數量從2000條增加到了將近1.5萬條，但此後進展便停滯了。

今年夏天，費爾黑文阿庫什內特土地保護信託(Fairhaven Acushnet Land Preservation Trust)發起了一項全新的河流清理行動，聚集了來自新貝德福、阿庫什內特、費爾黑文及其他地區的志工，麻州海洋漁業處(Massachusetts Division of Marine Fisheries)的海洋漁業研究生物學家謝波德(John Sheppard)無比感激，20多年來他常常自行率 領清理，他希望每年能產出20萬條鯡魚。

萬帕諾格(Wampanoag)部落成員兼志工亨德里克斯(Marcus Hendricks)近日與同事們鋸斷了一棵橫跨河面的樹幹，這是幾十年來河流的北段首次向人類和魚類開放。不過亨德里克斯表示，他要能獨自划獨木舟、航行完整的一條河，才算完成工作。

近年來，拆除水壩、重新開放河流讓野生動物得以生存已成為全國性趨勢，去年全美30個州拆除了100多座水壩，重新連接了總長約4900哩的水道。

阿庫什內特河的鯡魚數量10年前從2000條增加到了將近1.5萬條，但此後進展便停...
阿庫什內特河的鯡魚數量10年前從2000條增加到了將近1.5萬條，但此後進展便停滯了。(美聯社)

精華 FAQ

  • 因河道長期被垃圾、斷枝、雜草與水壩阻塞，鯡魚洄游與產卵受阻，數量明顯下滑；志工清理河道，是希望恢復牠們回到上游繁殖的自然路線。

  • 歷史上每年春季可有數十萬條，甚至估計接近100萬條鯡魚洄游；經過多年保育後，數量曾從2000條回升到近1.5萬條，但之後成長停滯。

  • 州政府、科學家與地方志工共同參與，包含清除植被雜物、建造魚梯、限制商業與休閒捕撈；今年夏天更由土地保護信託發起新一波清河行動。

麻州 聯邦政府

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