麻州促銷冷門比目魚 掀餐桌新風潮

麻州近期推出「比目魚回歸」行銷活動，希望帶動民眾重新認識產量豐富卻長期乏人問津的比目魚。(美聯社)

麻州 近期推出「比目魚回歸」(Flat is Back)行銷活動，希望藉由社群媒體 造勢，帶動民眾重新認識產量豐富卻長期乏人問津的比目魚(flounder)。

美聯社報導，麻州海洋漁業處(Massachusetts Division of Marine Fisheries)主導的「比目魚回歸」計畫，是全美首創的漁業宣傳行動，目標是從漁船到餐桌，建立更具經濟價值與環境永續的漁業模式。

麻州海洋漁業處處長麥基爾南(Dan McKiernan)指出，大眾2023年食用的海鮮中，超過75%集中在10個物種，吃最多的是蝦、鮭魚與罐頭鮪魚；相較歐洲與亞洲饕客，美國人食用的魚種明顯較少，導致少數魚種需求居高不下，其他許多魚種卻乏人問津。

麥基爾南說：「我們希望這項計畫能幫助大家了解其他魚種的價值，讓海鮮變得更加有趣。」

麻州海洋漁業處8月成立「比目魚主廚委員會」，邀請10位來自波士頓 及沿海地區的主廚，研發比目魚特色料理。

來自南岸的Servedwell Hospitality餐飲集團的主廚里亞齊(Josh Riazi)表示，比目魚的肉質細嫩，比厚實的鮭魚排更難掌握火候，加上不同種類的比目魚在市場與菜單上常以檸檬鰈、灰鰈、多佛鰈、夏鰈、冬鰈、巫鰈等不同的名稱出現，讓消費者感到困惑。

里亞齊說：「這是一種非常美味且漂亮的魚，只要具備特定烹飪技巧就能做出獨特料理，但它不像鮭魚、劍魚或鱈魚那麼普遍地出現在菜單上。」

里亞齊指出，當比目魚真的出現在主菜中時，往往被做成價格高昂的料理，例如法式奶油香煎比目魚(sole meunière)。其實這種魚供應量充足、價格實惠，出現高價情況不太合理。

里亞齊在其任職餐廳The Black Whale推出的包餡焗烤比目魚賣得很好，餐廳老闆希爾佛斯坦(Steve Silverstein)笑著說：「我不太懂這整個活動有什麼舉辦的必要。」

不過，麥基爾南坦言，年輕世代對比目魚相對陌生，這或許與過去漁獲配額偏低、餐廳轉而採購其他常見魚種有關。

為擴大宣傳效果，海洋漁業處委託公關公司「44 Communications」經營社群媒體，活動上線一周後，相關貼文瀏覽量突破1萬4000次，較平常互動率成長近70%。

麻州海洋漁業處海鮮行銷協調員溫蒂．威爾斯(Wendy Wills)建議，將比目魚納入公立學校營養午餐食材。她說：「孩子們超愛吃。」

比目魚的肉質細嫩，非常美味。(美聯社)