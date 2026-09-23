歐洲青蟹氾濫 北美海域生態遭殃 吃蟹消滅牠？得鼓勵漁民捕撈

緬因州捕獲的母青蟹有大量的卵。(美聯社)

從美國緬因州 到加拿大 的漁民，這些年來都受到歐洲青蟹(European green crab) 所困擾，被稱為全球最具破壞力的100種入侵物種之一，原因是牠們破壞了比目魚、龍蝦等海洋生物的鰻草床(eelgrass beds)棲息地，對北美東海洋環境造成巨大威脅。

美聯社報導，這種青蟹是數百年前隨船隻壓艙水從歐洲來到美國東岸，隨著地球變暖海水溫度上升，牠們的繁殖速度驚人，且大量捕食貽貝、牡蠣及蛤。光是緬因州統計，軟殼蛤的捕獲量已從1978年的780多萬磅(360萬公斤)，下降到2025年的130萬磅（57萬2644公斤)。

伍茲霍爾海洋研究所(Woods Hole Oceanographic Institution)生物學家特波爾特(Carolyn Tepolt)研究青蟹已有20年，她指出青蟹是生命力頑強的海洋物種，幾乎什麼都吃，繁殖力驚人，雌蟹每年可產卵一到兩次，每次產卵量可達18.5萬枚。

過去20年，包括美國及加拿大對付歐洲青蟹的入侵，一直限於草根運動，對減少青蟹的數量影響甚微。青蟹也向西岸地區擴張，並進入阿拉斯加，甚至遠及南非、日本、阿根廷和澳洲 。

自2021年以來，新英蘭地區供應青蟹的餐廳數量，增加了10倍以上。有些餐廳會將脫殼後成為軟殼蟹，將之酥炸後放在三明治、義大利麵，或加入醬汁中。

PAGU是麻州劍橋市的一家西班牙與日式小盤料理餐廳，會將青蟹放入靈感來自馬來西亞料理的湯麵「青蟹叻沙」 (green crab laksa)的湯底中。如果有供應，餐廳還會把軟殼蟹天婦羅夾進刈包裡。

儘管愈來愈多的餐廳及海鮮企業開始供應青蟹，但光靠吃來消滅根本不可能。新英格蘭地區捕撈青蟹的漁民依然寥寥無幾，且幾乎沒有基礎設施將捕撈的青蟹加工及運往市場。

馬諾梅特保護科學中心(Manomet Conservation Sciences)副總裁麥克馬漢(Marissa McMahan)說，與加拿大接壤的緬因州華盛頓郡(Washington County)居民告訴她，想捕撈青蟹要多少就有多少，可是無法裝上卡車運送到真正需要的地方，包括波士頓及紐約市。她形容這是一個巨大的障礙。

許多倡議者認為，沒法鼓勵新英格蘭地區的漁民捕撈，是因缺乏強而有力的政府支持，目前措施都太弱，例如羅德島州通過法律，只需10元即可申請青蟹捕撈許可證；康州允許將青蟹作為食品販售；緬因州則放寬規定，讓青蟹更容易進入市場。只有麻州提供捕撈獎勵措施，但漁民每磅青蟹僅可獲得0.4元額外補貼，還是起不到推動大規模捕撈的作用。

漁夫整理在緬因州約克河捕獲的青蟹。(美聯社)